Győrben mindig is kiemelt szerepet kapott a sport, nem csak a profi csapatok szintjén, hanem a városlakók életében is. A város több pontján is található szabadtéri fitnesspark és olyan sportolási lehetőség, amelyet korosztálytól függetlenül bárki élvezhet. A lehetőségeknek köszönhetően sokan választják a szabadidejük eltöltésére a mozgást, legyen szó annak egyéni, vagy közösségi formájáról. A közeljövőben egy újabb programsorozattal gyarapodik a lehetőségek tárháza Győrben. A projekt előkészítése már folyik, hamarosan minden részlet kiderül a nagyszabású, városrészeken átívelő és összekötő eseményekről.

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér felkérésére több partner is az ügy mellé állt, a Sport összeköt - szívügyünk a mozgás elnevezésű projekt kiemelt szakmai megvalósítója az EMBERsÉG Diáksport Egyesület. A programsorozat célja olyan mozgásalapú inkluzív szabadidős rendezvények megvalósítása, ahol a résztvevők alternatívák közül választhatnak, amelyek a mentális és fizikai egészség megőrzésére irányulnak. Az eseményeket úgy állítják össze a szervezők, hogy a fogyatékkal élők is tudjanak csatlakozni, hiszen a sport mindenkié.

2022-ben, négy évszakra lebontva tematikus napokkal, előadásokkal, versenyekkel várják majd a győrieket. A programnapok úgy épülnek fel, hogy az is részese lehessen a sikernek, aki részt vesz a mozgásban, és az is, aki szurkolni érkezik. A kilátogatók ugyanis városrészenként alakítanak majd ki csapatokat, nekik pedig szintén a környékbeliek szurkolása lesz a legfontosabb, persze a sportteljesítményen kívül. A cél, hogy egy közös ügy, jelen esetben a sportolás, összekovácsoló erővel bírjon, és erősítse a városrészek helyi identitását.

A program idén tavasszal indul, december végére pedig a tervek szerint az is kiderül majd, hogy melyik lesz Győr város legsportosabb közössége