Megújulva az energiahatékonyság szolgálatában - 20 év: múlt, jelen és jövő

A Cothec Kft. környezetbarát műszaki alapú energetikai szolgáltatásainak köszönhetően több mint 200 önkormányzati és állami tulajdonban lévő épület, továbbá közel 80 lakóépület energetikai berendezése újult meg 20 év alatt. Tevékenysége által 15.000 t/év­ CO 2 (ez megfelel kb. 5.000 családi ház éves kibocsátásának) megtakarítást sikerül elérni, ami bizonyítja a cég környezettudatos gondolkodását. A centralizált hőtermelés környezetre gyakorolt kedvező hatásait szem előtt tartva 2009-től már 4 város távhőszolgáltatását és 2 város távhőtermelését látja el több mint 2.000 fogyasztó megelégedésére.



A vállalat az elmúlt két évtized alatt energetikai auditorként számos ügyfele energiafogyasztási szokását térképezte fel, s hozzájárult a költséghatékony energiamegtakarítási opciók megismertetéséhez. Mint műszaki alapú energetikai megoldásokat nyújtó szakcég egyedi igényekre szabott finanszírozási lehetőségekkel lehetővé tette a régi fűtési, hűtési, gőz- vagy sűrítettlevegő-ellátást, világítási, hővisszanyerést biztosító energetikai berendezések megtervezését, megépítését vagy felújítását és hosszú távú, teljes körű garancia melletti üzemeltetését. Nagyobb referenciái közé tartozik a Hajós Alfréd Uszoda, az Opel-gyár, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház és a Keleti pályaudvar energetikai rendszereinek felújítása, valamint energiahatékony működtetése. Ez idő alatt a Cothec Kft. munkáját számos díjjal tüntették ki. A cég büszke a sikereire, amelyek a megrendelőkkel fennálló sikeres üzleti együttműködését és munkatársai elhivatottságát, asszertív hozzáállását, elkötelezettségét is dicsérték.



A 2019-es év során a vállalat újjászületik, s a régi tapasztalatokkal a háta mögött, további szakértő kollégákkal a „fedélzeten", megújult lendülettel, új köntösben igyekszik partnereivel és ügyfeleivel továbbra is eredményes együttműködést folytatni. Az ENGIE konszern tulajdonában álló, főként épületgépészeti kivitelezést és energetikai rendszerek üzemeltetését/karbantartását végző Cofely Kft. 2019 során beolvad a Cothec Kft.-be. Ezzel nyáron létrejön az ENGIE Magyarország Kft., amely a Cothec és a Cofely értékláncából egybeolvasztja a cégek erősségeit, így a magyar energetikai piacon olyan komplex és környezetbarát energetikai megoldásokat nyújtó szakcég jön létre, amely a projektötlet megvalósulását a tervezéstől a kivitelezésen át a finanszírozással egybekötve egészen az üzemeltetésig, karbantartásig és a teljes körű energiaszolgáltatásig tudja biztosítani.



Az ENGIE a világ egyik vezető energetikai vállalata, amely 70 országban 153.000 embert foglalkoztat, és több ezer cég, illetve több millió család tartozik az elégedett ügyfelei közé.



A Cothec Kft. büszke rá, hogy az ENGIE családjához csatlakozhat. Bízik benne, hogy közös sikerei a jövőben ENGIE Magyarországként is folytatódnak.



Jövőkép

Energiaszolgáltatóként ENGIE Magyarország néven a magyar energetikai és szolgáltató piac meghatározó szereplőjévé válni fenntartható és energiahatékony megoldásokat kínálva a vállalati ügyfelek számára, folyamatosan törekedve a minőség, a nyereséges működés és a versenyképesség fejlesztésére.

Küldetés



Teljes körű szolgáltatás az ügyfelek és partnerek számára.

Elkötelezett, felelősségteljes és megbízható, problémamegoldásban elöljáró team.

Fenntarthatóság és innováció.

Stabil, megbízható szakmai tevékenység.

Cothec Kft. 9024 Győr, Hunyadi u. 14.

Tel.: +36-96/335-816, +36-96/526-805

Fax: +36-96/528-654

E-mail: cothec@cothec.hu

