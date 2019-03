Hozd magad (öntő) formába!

(x)

Gyakorlatigényes szakmák legjobb tanulói versenyeztek a héten a fővárosi Hungexpón, a Szakma Sztár Fesztiválon. A rendezvényen zajlottak a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) országos döntői, de remek lehetőség volt arra is, hogy az egyes szakmák bemutatkozzanak a nagyközönségnek. Országosan 65 szakma közel 7.500 tanulója nevezett a versenyekre, közülük mintegy 250-en jutottak be a budapesti döntőbe. Aki az elődöntőn jól szerepelt, az nemcsak a szakképesítő vizsga alól mentesülhetett, hanem kimagasló eredményével – a budapesti döntőt követően – akár meghívást is kaphat a „szakmák Európa-bajnoksága", a nemzetközi Euro­Skills versenyre is.Idén először a Nemak és a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma és Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma győri képzése, a járműipari fémalkatrész-gyártó szakma is bemutatkozott a szakképzés legnagyobb hazai seregszemléjén. Ezt a képzést hosszú szünet után a győri alumínium­öntöde élesztette fel hat évvel ezelőtt – addig nem volt középfokú szakmai bizonyítványt adó szakirányú képzés hazánkban öntödei területen, pedig a térség erős járműipara részéről igény volt rá. Az elmúlt években az ország több iskolája követte a Lukács példáját, és indított hasonló képzést – közülük két városban, Sátor­aljaújhelyen és Békéscsabán jelenleg is folyamatban van. „Az a tapasztalat, hogy ott lett sikeres ennek a szakmának az oktatása, ahol erős vállalati támogatás áll mögötte. Erre annál is inkább szükség van, mert a súlyos munkaerőhiány miatt – amikor küzdeni kell a szakképzett munkaerőért – a cégek rákényszerülnek, hogy szerepet vállaljanak a szakmák népszerűsítésében, a diákok toborzásában és az utánpótlás kinevelésében is" – mondja Szilasi Péter Tamás, a Nemak társadalmi kapcsolatok osztályának vezetője.A szakember szerint a hasonló rendezvényeken akkor a legeredményesebb egy iskola vagy cég jelenléte, ha nemcsak passzív résztvevő, hanem interaktív módon mutatja be az adott szakmát és a benne rejlő lehetőségeket. Így az érdeklődők akár ki is próbálhatnak egy-egy munkafolyamatot, bepillantva a gyakorlati képzésbe.A Szakma Sztár Fesztivált évente 9–10 ezer általános iskolás diák látogatja meg, akik fontos benyomásokat szerezhetnek itt, információkat kapva a pályaválasztásukhoz. Például a járműipari fémalkatrész-gyártó képzésről, amellyel kapcsolatban sok tévhit él a fejekben. Ezek eloszlatására remek lehetőségnek tartja a fesztivált a Nemak, amely évek óta dolgozik az öntőszakma népszerűsítésén.„Szeretnénk megmutatni, hogy a járműipari fémalkatrész-gyártó nem egy elszigetelt szakma, benne van a fejlődés, az életpálya lehetősége. A szakvizsga után lehetőség van az érettségi megszerzésére, amelyet követően technikusi fokozat is szerezhető a szakmában, de a felsőoktatás felé is utat nyit, különös tekintettel az anyagmérnöki képzésre a Miskolci Egyetemen. Ennek a szakmának komoly vállalati háttere van, amely biztosítja, hogy az itt végzettek biztos munkahellyel számolhatnak, egy jól hasznosítható végzettséggel a kezükben. Van tehát karrierút, van perspektíva ebben a szakmában" – mondja az osztályvezető.A Szakma Sztár résztvevői között az öntészet idén egyelőre még csak bemutatószakmaként volt jelen, a szakmai tanulmányi versenyekben nem vett részt, jövőre azonban már teljes jogú résztvevőként állítja fel a standját. Most egy 64 négyzetméteres standdal mutatkoztak be, amely igazán interaktívra sikerült: a Lukács-iskola, a Nemak és a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar kollégái, valamint a közös duális közép- és felsőfokú diákok együtt népszerűsítették az öntészetet: a látogatók látványos anyagtudományi kísérleti bemutatókat láthattak, kipróbálhatták a kézi formázást – ennek során speciális homokból készítik el az öntőformát az alumíniumtárgyhoz –, és elkészíthették saját szakma sztáros plakettjüket. Viaszinjektálóval pedig speciális, egyedi viaszgombokat készíthettek és vihettek haza emlékbe.A jövő évi éles versenyrendezésre felkészülve – bemutatva ezt a fokozatot is – a standon a Nemaknál tanuló lukácsos duális középfokú diákok egy versenyszintű feladatot is megoldottak a látogatók szeme láttára, akik megismerhették, milyen precizitás és szaktudás kell egy speciális alumínium-­öntvény elkészítéséhez.„A legfontosabb a kortárs kommunikáció: ezek a lelkes, motivált diákok szinte »eladják« a szakmájukat, szívvel-lélekkel benne vannak. Azt üzenik a gyerekek számára: bármelyik szakmában lehetsz mester, lehetsz példakép. Mindez segít a kétkezi szakmákkal kapcsolatos sztereotípiák ledöntésében, amire nagy szükség van, hiszen soha nem kellett annyira a megbecsülés ezen a téren, mint manapság" – tette hozzá Virágh Dóra, a vállalat duális képzéssel foglalkozó osztályának kollégája.