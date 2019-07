Egy hétvége az Autófókusz, két nap az élmény jegyében

A kép illusztráció

Amint azt Gál Katalin, a cég marketingvezetője elmondta; a szombati nap a japán, a vasárnap pedig a bajor márka égisze alatt kerül lebonyolításra. Az esemény célja, hogy az Autófókusz által képviselt márkákat autentikus környezetben hozzák még közelebb az érdeklődőkhöz és rajongókhoz. Nem csupán az új modellek tesztvezetési lehetőségével, hanem olyan háttér-információk megosztásával, melyek a Toyota vagy a BMW jövőről alkotott elképzeléseit is megvilágítják. A neves moderátorok és szakértők közreműködésével zajló pódiumbeszélgetéseken a mobilitással, a fenntartható fejlődéssel, a környezetvédelmi kihívásokkal és a márkák társadalom iránti elkötelezettségével kapcsolatos kérdésekre is választ kaphatunk, ám a hosszú távon fontos kérdéseken túl a hétvége elsősorban az élményről szól. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt.A Családi élménynap(ok) keretében ugyanis rendkívül szerteágazó programokkal készülnek a szervezők. A gyermekmoderátorok által felügyelt lehetőségek között az ugrálóvár, az arckifestés, a csillámtetoválás vagy a rajzverseny is megtalálható, ráadásul szombaton a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a gyermekek közlekedésre nevelésével kapcsolatos programokat és versenyeket szerveznek.Az előzetes regisztrációhoz kötött tesztvezetéseken túl az érdeklődők saját autóikkal is leküzdhetik a pálya aszfaltcsíkját, de élvezhetik a tuning- és versenyautó-bemutatók vagy a drift-show-k hangulatát is. Lesz autó-szépségverseny, szimulátoros versengés, kerámia- és fóliavédelmi bemutató, sőt élőben lesz nyomon követhető egy autó dizájnjának átalakulása, méghozzá kétszeres dekorfóliázó világbajnok közreműködésével.A közlekedésbiztonság jegyében ingyenes látásvizsgálaton vehetnek részt az érdeklődők. A társadalmi felelősségvállalást jótékonysági gyermekautóztatás, szombat délután pedig véradás szolgálja.Az eseményen természetesen új Toyota és BMW modellek bemutatójára is sor kerül, előbbi esetében a Supra, utóbbi esetében pedig a 7-es, illetve a kabrió élményt kínáló Z4-es BMW tűnik a márkafanatikusok által leginkább várt újdonságnak. A szombati nap záróakkordja Király Viktor koncertje lesz, aki nem csak előadóművészként, de a Toyota márka nagyköveteként is érkezik a helyszínre. A vasárnapi BMW rendezvény hangulatáról a Rádió1 gondoskodik, akik helyszíni bejelentkezéssel tudósítanak a ringen történtekről. További információk elérhetők az Autófókusz Toyota, illetve BMW facebook-oldalán, kedvezményes online jegyvásárlás pedig aweboldalon kezdeményezhető. Az Autófókusz szeretettel vár minden kedves érdeklődőt!