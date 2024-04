15 ezer kiló – ennyi készül havonta a Pedró Pékség legnépszerűbb kenyeréből, a Székely kenyérből. A 2015 óta töretlenül népszerű kenyér volt a Pedró első kenyere, amelybe főtt burgonya került, átvéve a Székelyföldön bevett szokást, amely segített szaftosabbá és hosszabban eltarthatóvá tenni a kenyeret. Több más pékséggel ellentétben a Pedró pékjei nem burgonyapelyhet, hanem valódi, frissen főtt rábaközi burgonyát tesznek a tésztába, ezzel is bizonyítva, hogy a Pedró szlogenje – „Visszahozzuk a régi idők értékeit!” – nem pusztán reklámfogás. S mivel áprilisban a Székely kenyér a hónap kenyere, a Pedró applikációjával 100 forint kedvezménnyel vásárolható meg.

Friss, helyi alapanyagok köszönnek vissza a pékség vásárlóinak szezonális kedvencében, a medvehagymás pogácsában is. Ehhez a Bakony lankáiról érkezik a finom, zamatos medvehagyma – érdemes megkóstolni, hiszen csak a medvehagymakészlet erejéig kapható!

Forrás: Pedró Pékség Kft.

Nemcsak a vásárlók, hanem a szakma is díjazza a Pedró-termékeket, a SIRHA gasztronómiai szakkiállításon ugyanis a Pedró Pékség két termékét is díjazták. A tormás-sonkás vajas leveles mindössze néhány napja kapható, minőségi vajjal hajtott leveles tésztabatyujába hús és torma, a tetejére friss snidling kerül. Elismerték a Pedró pisztáciával töltött Zöld-fehér kiflijét is, ez a finomság bronzérmes lett a kategóriájában.

A Pedró termékei mellett maga a pékség is komoly elismerést kapott a napokban: Vajda Péter, a cég tulajdonosa kiemelkedő szakmai munkájáért Kiválósági Díjat vehetett át az Agrárminisztériumban.

Ezzel elismerték azt a munkát, amellyel tudásunk legjavát tesszük bele innovatív, új szemléletű, mégis a hagyományokhoz visszanyúló kenyereinkbe

– mondta Vajda Péter.

A fenti szemléletet tükrözi a Pedró legújabb kenyere, a Sokorói Egykilós is, amelyet különösen szaftos bélzete, különleges, mégsem tolakodó íze minden bizonnyal hamar népszerűvé tesz. A főtt burgonyával és frissen főzött puliszkával gazdagított búzakenyér jótékony célokat is szolgál: minden Sokorói Egykilós árából 100 forintot az Összetartozás Parkra, a Sokorói-dombvidék első közösségi parkjára ajánl fel a pékség, melyet június 1-jén avatnak fel Sokorópátkán.

S ha ez még nem lenne elég, hamarosan újabb kenyér érkezik a Pedró-üzletekbe: a Pannonhalmi Bazilika 800 a Pannonhalmi Főapátság megbízásából készül a szerzetestemplom újjáépítésének és felszentelésének 800. évfordulójára. Bár az, hogy pontosan miből, egyelőre titok, az már biztos, hogy április 27-én debütál. (x)