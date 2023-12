Milyen feladatokat látnak el a könyvelők?

A könyvelők széleskörű feladatokat látnak el pénzügyi és számviteli területen. Mindennapi feladatuk például a számlák és bizonylatok törvény által előírt formában történő rögzítése. Emellett ők készítik el az adóbevallásokat és egyéb pénzügyi jelentéseket az adóhatóságok és más szabályozó szervek részére.

Tevékeny szerepet vállalnak továbbá a havi-, negyedéves- és éves zárások elkészítésében, valamint különböző kimutatásokat összeállításában a vállalat vezetőjének részére. Kiemelten fontos feladatuk az éves beszámoló elkészítése, majd annak benyújtása is. Ezenkívül a könyvelők rendszerint közreműködnek a költségvetés megtervezésében és nyomon követésében is, illetve ügyelnek a számviteli előírások betartására.

Ha a cég működésében szabálytalanságot, esetleg törvénytelenséget tapasztalnak, arról azonnal értesítik a vállalkozás vezetőjét. Mindemellett pedig – külön megállapodás esetén – a bérszámfejtés is a munkakörük részét képezheti.

Elhelyezkedés könyvelői pozícióban Gödöllőn

Gödöllőn a pénzügyi pozíciók között leggyakrabban a könyvelői állások szoktak előfordulni. Mindezt megerősíti a GodolloAllas.hu weboldala is, ahol már több alkalommal is hirdettek könyvelői állásokat, olykor hagyományos vállalkozások, olykor pedig könyvelőirodák. Ezenkívül egyéb, például pénzügyi ügyintézői és adminisztrátori álláslehetőségek megjelenésére is volt már precedens, amiből kifolyólag mindenképpen érdemes lehet nyomon követniük a kínálatot a pénzügyi szakmák iránt érdeklődőknek.

A könyvelői állások kapcsán persze elvárások is akadnak, méghozzá igencsak sokrétűek. Alapvető követelmény többek között a mérlegképes könyvelői végzettség megléte, illetve a naprakész pénzügyi- és számviteli ismeretek. Sok esetben a több éves rutin is elvárt, bár gyakran pályakezdők is eséllyel pályázhatnak.

Az elvárások listájában emellett rendszeresen megjelennek a számítógépes ismeretekre vonatkozó követelmények is: a könyvelői programok, MS Office, vállalatirányítási rendszerek használatában való jártasság sok esetben fontos feltétel. Sőt, ha a cég nemzetközi környezetben is tevékenykedik, akkor az idegennyelv-tudás (főként angol) is elvárás lehet.

Ez azonban még mindig nem minden, hisz egy könyvelőnek bizonyos személyes tulajdonságokkal is rendelkeznie kell a helytálláshoz. Ilyen például az analitikus gondolkodásmód, hisz mégiscsak napi szinten számokkal dolgozik. Fontos továbbá a kiváló kommunikációs készség is, amire a vállalat belső részlegeivel, külső partnereivel való kapcsolattartás céljából van szükség. Mindemellett pedig a pontosság és precizitás sem maradhat ki a sorból, hisz egy-egy könyvelői hiba súlyos anyagi és egyéb következményekkel is járhat.

