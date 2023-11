Beköltözik a Baross útra a Hiphone, a felújított mobilok mennyországa

– 2018-ban, amikor testvéremmel, Zoltánnal és Nikolett kolléganőmmel indítottuk a vállalkozást, mindhárman többéves mobiltelefonos szakmai háttérrel rendelkeztünk. Zoli csukott szemmel felismerte az összes típust, Niki pedig bármelyiket szét tudta szedni és meg tudta szerelni, bármi bajuk is volt. Én pedig pontosan tudtam, mi mennyit ér – mondja Györe Gábor, a Hiphone mobiltelefon-szaküzlet egyik tulajdonosa.

Györe Gábor, a Hiphone mobiltelefon-szaküzlet egyik tulajdonosa

Podcast beszélgetésünkben a többi között arra kerestük a válaszokat Györe Gáborral, hogy miért ragaszkodunk az újhoz, vagy hogy egy felújított telefont is adhatunk-e ajándékba karácsonyra.

Kevesebb károsanyag-kibocsátás

– Ha azzal a kérdéssel találjuk szemben magunkat, hogy felújított vagy használt telefont válasszunk, ha éppen telefonvásárlásra adjuk a fejünket, akkor ez egy jó apropó arra, hogy kicsit utánajárjunk, mit is jelent a környezetre nézve választásunk – mondja Gábor. – A 2022-es évben 1440 millió új mobiltelefont gyártottak világszerte, ami 580 millió tonna CO2-kibocsátást eredményezett. Ezek egészen megdöbbentő számok. Emellett ugyanebben az évben 216 millió telefont újítottak fel vagy hasznosítottak újra, ami mindössze csak 6,5 millió tonna CO2-kibocsátást jelentett. Ezzel 80 millió tonna felesleges szennyezéstől menekült meg a bolygó! Az International Data Corporation előrejelzése szerint egyébként 2026-ra a felújított és újrahasznosított mobiltelefonok száma elérheti az évi 416 milliót is. Mi bízunk benne, hogy ez így is lesz. Aki felújított telefon vásárlása mellett dönt, gondoskodik arról, hogy kevesebb káros anyag kerüljön a levegőbe – folytatja a tulajdonos.

Mit tud és mennyibe kerül a felújított?

A mobiltelefonok piacán – ahogy a legtöbb technológiai területen – hatalmas a verseny. Egyre gyorsabb processzorok, egyre nagyobb teljesítményű akkumulátorok, egyszer élesebb, szebb képet adó kijelzők.

– Egy mai modern mobiltelefon nagyobb számítási teljesítménnyel rendelkezik, mint az Apollo–11 holdra szállását segítő számítógépek. Megdöbbentő. A statisztikai adatok szerint 20 hónap elteltével cserélik le a legtöbb készüléket. Jobb esetben családban marad a telefon, gyermek vagy nagyszülő örökli, és még évekig tudja tovább használni. Jelenleg egy 4-5 éves iPhone modell még kényelmesen használható. A gyermekeknek amúgy sem javasolt a legújabb, drágább modelleket választani, hiszen nem tudnak rá olyan értékként tekinteni, mint aki a fizetéséből veszi meg magának, ráadásul gyakran elhagyják, leejtik. Nekik fokozottan ajánlott lehet a használt készülék vásárlása, 12 hónap garanciával is töredékáron tudjuk kínálni az új árakhoz képest. Például egy új iPhone 15-ös készülék 350–400 ezer forint körül kapható. Egy felújított iPhone 11 állapottól függően, jelen pillanatban 120 ezer forint körül kapható a Hiphone-nál. A két típus között 4 év telt el, tökéletesen használható a következő 3 évben is. A készülékek ára között 230–280 ezer forint van. Ez jelentős összeg.

Folyamatosan vannak olyan akcióink, amelyek még ennél is kedvezőbb árakat kínálnak; most legközelebb a Black week keretein belül, ami november 10–19-ig lesz elérhető a HiPhone.hu-n. Egyes telefonon típusok akár 30.000 forinttal is kedvezőbb áron vásárolhatok ezen a héten – részletezi Gábor.

Mit is jelent a felújított kifejezés és miért nem ugyanaz, mint az újrahasznosított?

Az újrahasznosítás csupán annyit jelent, hogy nem dobjuk ki, ami már nem kell, hanem további használatra másnak átadjuk. Mint például egy ruha, amit a gardróbcsereprogram során valaki más hazavisz.

– A felújított azt jelenti, hogy alapos teszteléssel minden funkcióját ellenőrizzük, és ha bármi hibát észlelünk – legyen az recsegő hangszóró vagy töltés probléma – azt megjavítjuk vagy kicseréljük a szükséges alkatrészt, valamint kitakarítjuk a poros, koszos részeket is. Tesztelési folyamatunk 16 szempont szerint tekinti át a telefont. Az akkumulátor egy kényes terület, a használat módja nagyban befolyásolja a kapacitás állapotromlását. Ezért fordulhat elő, hogy egy viszonylag új, szuper állapotú telefon is csak 82–85%-os, ami szerencsére az újabb telefonoknál is bőven egynapi használatot biztosít. A 80% alatti akkumulátorokat viszont minden esetben cseréljük – avat be a részletekbe a Hiphone tulajdonosa. – A telefon külsejét viszont nem szokás felújítani, mert nem gazdaságos, illetve manapság már olyan üvegfóliák és tokok érhetők el, amelyekkel készülékünk akár újnak is kinézhet. Új üzletünkben, Győrben, a Baross Gábor utca 27. alatt szívesen segítünk, hogy telefonja mindig szép és tökéletes működésű legyen – teszi hozzá.

Ajándék tok mindenkinek!

