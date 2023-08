A győri egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara számos formában kínál költségtérítéses képzéseket, amelyekre még most, augusztus 6-ig lehet jelentkezni. Alap- és mesterképzési szakjain kívül felsőoktatási szakképzésre is jelentkezhetnek az érdeklődők, továbbá a fentieken túl a már diplomával rendelkezőket szakirányú továbbképzésekkel is várja a kar (a szakirányú továbbképzések esetében a jelentkezési határidő augusztus 31.).

A kereskedelem és marketing, a gazdálkodás és menedzsment, valamint a turizmus és vendéglátás szakok nem véletlenül népszerűek a hallgatók körében, hiszen a diplomás pályakövetési rendszer szerint nem csupán gyors elhelyezkedést, hanem csábító jövedelmet is ígérnek, már a pályakezdők számára is. Mindhárom alapképzési szak elvégezhető felsőoktatási szakképzés keretében is. Utóbbi esetben nem diplomát, hanem államilag elismert felnőttképzési oklevelet kapnak a végzett hallgatók.

Bármelyik képzést is választja a felvételiző, biztos lehet benne, hogy piacképes, korszerű tudást fog kapni a győri egyetemen, a szülők pedig megnyugodhatnak, hogy jó pályára állították felsőfokú tanulmányaikban a gyermeküket. A hosszú évek óta jól működő vállalati kapcsolatok, együttműködések vagy éppen a szakkollégiumok már az egyetemi évek alatt szintén színvonalas szakmai közeget, valamint aktív közösségi életet kínálnak a hallgatóknak. Utóbbi keretein belül lehetőségük van a többi között olyan kurzusok hallgatására, amelyek az egyetemen oktatott tárgyak között nem találhatóak meg, továbbá személyesen is találkozhatnak a tanult szakmák elismert szakembereivel is, akik közül sokan szintén a győri közgazdászképzést választották korábban. Az érdeklődőknek érdemes tehát böngészni a felvi.hu-t – ahol a jelen eljárásban meghirdetett szakok mind megtalálhatók –, valamint megfontolni és időben leadni a jelentkezésüket.

