Irodai adminisztratív munkalehetőségek Szolnokon

Az adminisztrációs munkakörök a szolnoki álláskeresők körében is népszerűek, hisz kiszámítható munkaidőt, továbbá kellemes irodai környezetet kínálnak. Ilyen pozíciókkal egyebek mellett a SzolnokAllas.hu felületén is lehet találkozni, vagyis álláskeresőként mindenképpen érdemes ennek a portálnak is nyomon követni a kínálatát. A következőkben a visszatérő lehetőségekre hozunk néhány példát!

Irodai adminisztratív munkalehetőségek Szolnokon - Fotó: SzolnokAllas.hu

Általános irodai adminisztrátor A SzolnokAllas.hu felületén az adminisztráció, irodai munka álláskategória alatt az egyik legtipikusabb pozíció az általános irodai adminisztrátor munkakör. A hivatkozásra kattintva találja az adminisztrátor állásokat: https://szolnokallas.hu/allasok/adminisztracio-irodai-munka. Ezen állások betöltésével általában olyan feladatok járnak együtt, mint például az adatbevitel, a dokumentumszerkesztés, az iktatás, a be- és kimenő posta kezelése, valamint az ügyfelekkel és partnerekkel való kapcsolattartás. Az esélyes pályázáshoz pedig jellemzően középfokú végzettségre, középszintű nyelvtudásra, valamint felhasználói szintű számítógépes ismeretekre (főként MS Excel, Word stb.) van szükség. Emellett a személyes kvalitások esetében gyakori elvárás még a kiváló kommunikációs készség és problémamegoldó képesség, továbbá a nagyfokú precizitás. Irodai ügyintéző A SzolnokAllas.hu kínálatában irodai ügyintéző címszó alatt is előfordult már álláslehetőség. Itt a feladatokat olyan tevékenységek jelentették, mint a készletfigyelés és optimális készletgazdálkodás, az új potenciális beszállítók felkutatása, a már meglévő külföldi és belföldi beszállítókkal való kapcsolattartás, valamint a számlák és szállítólevek rögzítése. Ezen feladatok ellátásához pedig felsőfokú végzettségre, középfokú angol nyelvtudásra, továbbá nem utolsósorban kiváló kommunikációs készségre, önállóságra és precizitás volt szükség. Emellett a logisztikában való jártasság külön előnyként fogalmazódott meg. Marketing asszisztens Marketing asszisztensi pozíció felbukkanására ugyancsak volt már példa a szolnoki állásportálon. Ezen hirdetés esetében a feladatokat szórólapok és egyéb grafikai anyagok terveztetése és kivitelezésének koordinálása, a nyomdákkal történő kapcsolattartás, a promóciók lebonyolítása, továbbá a rendezvényszervezésben való közreműködés jelentette. A pozíció betöltésének feltétele pedig a felsőfokú szakirányú végzettség megléte, a 2-3 éves marketing területen szerzett munkatapasztalat, valamint a magabiztos MS Office ismeret volt. Építőipari adminisztrátor Végezetül pedig egy korábban megjelent építőipari adminisztrátor állásról is érdemes szót ejtenünk, ahol a feladatkör az árajánlatok és szerződések előkészítéséből, a projektek követéséből és összehangolásából, a projektek elszámolásainak teljeskörű ügyintézésből, illetve az alvállalkozókhoz és szolgáltatókhoz kapcsolódó adminisztratív tevékenységekből tevődött össze. Az elvárások listájában pedig az MS Office alkalmazások ismeretét, a precíz munkavégzés képességét, a nyitott személyiséget, a rendszerben való gondolkodás készségét, továbbá az együttműködő hozzáállást jelölte meg legfontosabb követelményként a munkáltató.

