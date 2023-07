Ismerd meg a földed talaját!

Ahhoz, hogy a földed termőképességét úgy tudd használni, hogy közben ne kihasználd a földet, figyelni kell annak minőségére és jellemzőire. Egy talajvizsgálattal pontos információkat szerezhetsz arról, hogy miben gazdag a földed, és esetleg mi az a tápanyag, ami kevéssé található meg benne. Ez már egy jó kiindulási pont.

Az eltérő tápanyagösszetételű talajok eltérő termesztés-technológiákat igényelnek, azért is nagyon fontos minél jobban megismerni. A tápanyagvizsgálat eredményét érdemes lehet megmutatni egy szakembernek is, hiszen a vérképhez hasonlóan sok olyan folyamat megismerhető belőle, aminek hatása van a talaj egészére.

Szerezz és használj komposztot!

A komopszt áldásos hatásairól már hobbi kertészként is lehet némi foglamunk. Ugyanígy remekül lehet használni a termőföldeken is, hiszen hozzájárul ahhoz, hogy a talajban több legyen a szervesanyag, ez által pedig javuljon a minősége. A komposzt nemcsak a szervesanyag tartalma miatt kifejezetten fontos, hanem azért is, mert növeli a talajban élő mikrobák számát és sokféleségét.

A mikrobák más néven baktériumok a talajban is jelen vannak, és milyen jó, hogy ez így van. Sikerrel hatástalanítják ugyanis a különböző növényvédő- és rovarirtószerek káros hatásait, valamint növelik a talaj humusztartalmát. Azon kell tehát igyekezni, hogy minél egészségesebb és nagyobb számban legyenek jelena talajokban. Sajnos Magyarországon is romlik a termőföldek talajának minősége. Összefüggésbe hozható ez a klímaváltozással, de az erős és agresszív szerek használatával, valamint a nem megfelelő talajművelési technikákkal.

A termőföldek kiszipolyzása helyett a visszafogottabb, a föld számára is “élhetőbb” művelési eljárásokra kellene át vagy visszatérni.

Vigyázz, hogyan végzed a talajművelést!

A talaj megművelésekor nem mindegy, hogy mennyi vizet tartalmaz a talaj, nem túl nedves-e. Ez ronthatja a művelés sikerességét. Ugyanígy természetesen az sem jó, ha túl száraz. Emellett is nagyon sok mindenre oda kell figyelni a talaj művelésekor. Az sem mellékes például, hogy milyen mélyen műveljük. Ha mindig ugyanazt a mélységet lőjük be, akkor egy idő után tömörödni fog a talaj, ezzel együtt pedig romlik a minősége. A változatos mélységű művelést kell tehát szem előtt tartani.

A talaj szerkezetét védi, ha hagyjuk pihenni a földet. Az esőzések kiszámíthatatlanná válásával nem biztos, hogy mindig épp akkor kapja a föld a égi áldást, amikor arra szükséges lenne. Ezzel szemben, amikor jön az eső, lehet, hogy túl sokat kap egyszerre. Az egészséges talaj jobban megbirkózik ezekkel a szélsőségekkel, de nekünk is résen kell lenni.

Végezz el egy aranykalászos gazda képzést!

Ahhoz, hogy a megfelelő szaktudással tudj a földed felé fordulni érdemes elvégezni egy aranykalászos gazda képzést. Azon kívül, hogy nagyon szép ez az elnevezés, nézzük, hogy mit taka. Mit tud egy aranykalászos gazda?

Az aranykalászos gazda minden földhöz kapcsolódó munkafolyamatnak tudója és ismerője. Mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkákhoz szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati tudással rendelkezik.

A földhöz kapcsolódik a mezőgazdasági termelés, az állattartás, a szántóföldi növénytermesztés, kertgazdálkodás. Ezeket fenntartható módon, gazdaságosan és szakszerűen képes elvégezni. Sőt, ezeken kívül még vállalkozói alapismeretek birtokában is van.

Rengeteg kompetenciát lehet elsajátítani a képzés alatt, itt most csak néhányat sorolunk fel:

Tudatában van a munka-, tűz- és környezetvédelem szabályainak.

Az általa termesztett zöldséget és gyümölcsöt értékesíteni is tudja (számlák, nyugták kezelése, szállítólevelek, egyéb dokumentáció).

Az állatok ellátása és gondozása során felmerülő feladatokat el tudja végezni (takarmányozás, tisztítás, ellés segítése).

Az istálló működéséhez szükséges technikai és fizikai feltételeket biztosítani tudja, ismeri azok működését (világítás, fűtőberendezés).

A talaj-előkészítéstől kezdve a palántanevelésen át a betakarításig végig tudja kísérni a termesztési folyamatot.

A mezőgazdasághoz és az állattenyésztéshez kapcsolódó gépeket és szerszámokat ismeri, képes használni őket, a napi karbantartási feladatokhoz ért.

Fenntartható módon védekezik a gyomnövények ellen.

Már ez a néhány kompetencia is mutatja, hogy milyen sokoldalú képzést nyújt egy aranykalászos gazda képzés, és ez még nem az összes. Földvásárlás esetén mindenképp javasolt ennek elvégzése, hiszen így magunk is ismerni fogjuk a földön zajló folyamatokat, munkálatokat.

A fentiek betartásával boldog földtulajdonosok lehetünk, amit a föld is meg fog hálálni bő terméssel. Saját termesztésű zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani, abból főzni az ismerősöknek, barátoknak egészen más élmény.