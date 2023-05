Duális képzés a Danában: A megszeppent fiatalokból magabiztos szakemberek válnak

Hét éve a Lukács-középiskolával kötött együttműködéssel kezdődött a Dana Hungary Kft. közreműködése a duális képzésben. Két évvel ezelőtt pedig a vállalat stratégiai együttműködést kötött a Bercsényi-iskolával, ahol a gépjármű-mechatronikus (korábbi autószerelő) szakma szakembereit képzik közösen. Ennek érdekében egy korszerű tanműhelyt is létrehozott a Dana az iskolában, ahol a hároméves szakmunkásképzésben részt vevő diákok a legmodernebb körülmények között tanulhatják a szakmát. A tanműhelyben modern munkaeszközök segítenek elsajátítani a szakma gyakorlati fogásait a mérési és szerelési gyakorlatokon, a diákok a többi között valódi differenciálműveken gyakorolhatnak. Így már a második évtől valós üzemi körülmények között, modern technológiai környezetben tanulhatják a szakmát.

A motivációt keresik

A diákok a Bercsényi elsőéves alapképzését követően választhatnak gyakorlati helyet, ekkor csatlakozik be a képzésbe a Dana. A vállalat munkatársai szülői értekezleten nyújtanak tájékoztatást a cég által kínált lehetőségekről, sőt, a diákok és a szüleik egy gyárlátogatáson is bepillanthatnak a szakma kulisszái mögé. A Dana szakemberei ezek után részt vesznek a diákok év végi vizsgáján, ezt követően választják ki, hogy kivel szeretnének együtt dolgozni.

„A tanulmányi eredmény mellett az emberi tényezőkre is nagy figyelmet fordítunk, számít a motiváció, az ambíció, az elkötelezettség. Négy különböző üzletágunk van jelen Magyarországon a fogaskerékgyártástól a futóművek előállításáig, így a szakmának valóban széles spektrumát tudjuk megmutatni a diákoknak” − mondja Medzihradszky-Nagy Anett, a Dana képzésekért és fejlesztésekért felelős HR-vezetője.

Jelenleg két évfolyamról összesen nyolc diák áll szerződésben a Danával. Ők két éven át heti két napot a Bercsényiben, hármat a Danában töltenek, ahol kollégákként kezelik őket, tudtuk meg Medzihradszky-Nagy Anett-től.

„Ezalatt a két év alatt látványos fejlődésen mennek keresztül, nemcsak szakmailag, hanem emberileg is. Gyakorlatilag nálunk találkoznak először a munka világával, ahol felnőtt, felelősségteljes hozzáállást, önálló munkavégzést és döntéshozatalt várunk el tőlük. Ez számunkra is nagy felelősség, hiszen mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy milyen szakemberekké válnak. Nálunk szerzik meg a kezdő szakmai tudást és azokat a kompetenciákat, amelyeket később hasznosítani tudnak az életben. Jó látni, hogy a második év végére a megszeppent fiatalok magabiztos szakemberekké válnak” – mondja a HR-vezető.

Az iskolai tanműhelyben korszerű eszközökön gyakorolhatnak a tanulók.

Fotó: anre media / Forrás: DANA Hungary

Munkaszerződéssel tanulnak

A duális képzés újfajta kihívás a Dana tanulókkal foglalkozó technikusainak is, akik részéről a megszokottól eltérő kommunikációt és több türelmet igényel a helyzet. Hegyi Péter, a vállalat belső tréningkoordinátora elárulta, hogy a legnagyobb kihívás a motiváció felkeltése a tanulókban, hiszen a mindössze 15 éves fiatalok még javában keresik az útjukat az életben.

„Ezek az évek átmenetet képeznek a gyerek- és a felnőttvilág között, idő kell hozzá, hogy a diákok megtanuljanak megfelelni az elvárásoknak. Nekünk kell ránevelni őket arra, hogy ez egy munkahely, amelynek szabályai és keretei vannak, ide már nem elég például a szülői aláírás a hiányzás igazolásához… Ez nemcsak egy gyakorlati hely, ahol a diákok várják, hogy elteljen az idő, hanem komoly munkahely, ahol prémiumjárművekhez állítanak elő nagy értékű alkatrészeket, ezért meg kell tanulniuk felelősséget vállalni a munkájukért.”

Az új szakképzési törvény szerint még szorosabb az együttműködés az iskola és a képzőhely között, 2021 óta ugyanis nem válik el élesen az elméleti és a gyakorlati képzés, hanem a szakmai oktatás a partnereknél párhuzamosan, egymást kiegészítve történik. A cél a gyakorlatorientált, a piac valós igényeit kielégítő szakmai képzés.

Nem titok, hogy a duális képzés egyik célja a Dana részéről kinevelni a vállalat leendő munkavállalóit. Ez sikerül is, mert bár a képzési forma még viszonylag új, a Danánál tanuló diákok nagyjából fele az iskola elvégzése után is a vállalatnál marad.

„A Dana vállalati kultúrája, a versenyképes fizetés, a cafeteria, a kedvezményes étkezési és sportolási lehetőség vonzó a frissen végzett szakemberek számára. Tiszta és kulturált munkakörnyezetet biztosítunk, nagy hangsúlyt fektetünk például a gyárak egészséges levegőjére, ami ezeken a munkaterületeken kulcskérdésnek számít. A fentieken kívül folyamatos képzést biztosítunk, sőt, a vállalati kultúránk része a külföldi kiküldetés lehetősége is, amelynek során nemzetközi környezetben is kipróbálhatják magukat a dolgozóink.”