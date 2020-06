Menesztették a Szeviép-botrányban érintett Szegedi Törvényszék elnökét

Újabb bíróval szemben indított fegyelmi eljárást az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a Szeviép-ügy kapcsán.

Az OBH elnöke január 13-án rendelte el a büntető ügyszakot érintően a Szegedi Törvényszék elnöke igazgatási tevékenységének vizsgálatát – emlékeztet a Magyar Nemzet.

A lap az OBH közleménye nyomán hangsúlyozza: a vizsgálati jelentés elkészült, amelynek eredményeként kezdeményeztek további egy érintettel szemben fegyelmi eljárást.

Hozzáteszik: így már három érintett ellen folyik fegyelmi eljárás. Felhívták ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az egyik érintettel szemben a fegyelmi eljárást felfüggesztették a SZEVIÉP-ügyben folyamatban lévő harmadfokú büntetőeljárás jogerős befejezéséig. A harmadfokú eljárás a Pécsi Ítélőtáblán jelenleg is folyamatban van.

Az OBH rámutat arra, hogy az érintettek fegyelmi felelősségéről a szolgálati bíróság jogosult dönteni. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény értelmében a fegyelmi eljárást és az előzetes vizsgálatot a nyilvánosság kizárásával kell lefolytatni. Emellett az OBH elnöke Tárkány-Szűcs Babettnek – a Szegedi Törvényszék elnöki feladatainak ellátására szóló – megbízását 2020. június 17. napjával visszavonta. A vizsgálati jelentést az OBH elnöke tájékoztatás és értékelés céljából megküldte a Legfőbb Ügyészségnek – emelik ki a közleményben.

A Magyar Nemzet emlékeztet, az Országos Bírósági Hivatal elnöke azután rendelt el januárban vizsgálatot, hogy a PestiSrácok.hu cikksorozatban rámutatott: súlyos összefonódások lehetnek a Szegedi Törvényszék és a Botka László vezette város között, összeférhetetlenség és jogsértés merülhetett fel a Szeviép-perben felmentő ítéletet hozott bírói tanács tagjainál, akik másodfokon, bizonyítékok hiányában felmentették a vádlottakat. A hírportál először arról írt, hogy a Botka László vezette szegedi önkormányzattól kapott zsíros megbízást a Szeviép-vezéreket felmentő bírói tanács egyik bírájának, Nóvé Ágnesnek a családi cége. Aztán megírták azt is: Kovalcsik Éva, a bírói tanács vezetője feltűnően kedvező áron vásárolt lakást a szegedi önkormányzattól, illetve hírt adtak arról, hogy az egyik Szeviép-vádlott védőjének felesége szignálja ki Szegedi Törvényszéken a büntetőügyeket. Utóbb pedig a hírportál arról számolt be, hogy a Szeviép-ügy elsőrendű vádlottjának a védője egy 2016-os meghatalmazás szerint éppen Nóvé Ágnes családi cégét képviselhette.

A PestiSrácok a közelmúltban arról számolt be, hogy információik szerint az OBH-vizsgálatot menet közben a Szegedi Ítélőtáblára is kiterjesztették -írja a lap. Emellett kitértek arra is, hogy a Szeviép-ügy harmadfokú tárgyalását – vélhetően nem függetlenül cikksorozatuktól és az OBH-vizsgálatától – áthelyezték, így azt nem a Szegedi, hanem a Pécsi Ítélőtáblán fogják lefolytatni. Úgy tudják, a bírói tanács még ebben a hónapban összeül és döntést hoz az ügyben.