Cikkünket frissítjük!

– A hadseregek megléte szükséges, az nem háborúhoz vezet. Furcsa módon a hadsereg hiánya vezet a háborúhoz – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának adott interjúban.

Az interjút itt nézheti meg:

A miniszterelnök elmondta, hogy az erő, a hadsereg szükséges a háború elkerüléséhez, hiszen a háborúk oka leggyakrabban a gyengeség. A kormányfő szerint akkor fognak egy államot megtámadni, ha az ellensége úgy ítéli meg, hogy le tudja győzni.

– Ha békét akarsz, készülj a háborúra – tette hozzá. A kormányfő szerint szükségesek a védelmi képességek és elég nagy baj, hogy Magyarország sokáig nem volt erős, de elkezdték a haderő fejlesztését, és jól haladunk.

Megáll-e Oroszország Ukrajna legyőzése után?

Orbán Viktor szerint ez a legfontosabb kérdés, és tisztában van vele, hogy sokak szerint ez nem történne így. De a miniszterelnök azon a véleményen van, hogy az oroszok az ukrán hadsereggel sem bírnak, a NATO pedig 100-szor, de lehet, hogy 1000-szer is erősebb, mint Ukrajna, így Oroszországnak nem lenne érdeke megtámadnia a védelmi szövetséget. Leszögezte, hogy a NATO azért jött létre, hogy egy országként sorakozzunk fel a megtámadott tagállam mögött. Kiemelte, hogy a két világháborút megelőzően hosszan zajlott a háborúba lépés előkészítése,

ami pedig most Brüsszelben és Washingtonban zajlik, az egyfajta hangulati előkészítésé egy közvetlen katonai konfliktusnak.

A miniszterelnök szerint felfoghatatlan, hogy nem a további pusztítás megelőzése van fókuszban. Nem érti, miért nem akarják izolálni ezt a konfliktust úgy, hogy kimondják: ez két szláv nép háborúja. Mindenki másnak az lenne az érdeke Orbán Viktor szerint, hogy ezt a konfliktust elszigeteljük, ehelyett a nyugatiak sajátjuknak tekintik ezt a háborút. A miniszterelnök szerint a német álláspont változásán jól lehet szemléltetni, hogy hogyan sodródunk bele a háborúba. Míg korábban csak sisakokat küldtek, ma már fegyvereket is küldenek,és a katonák küldésének kérdését pedzegetik.

Elméletileg az a stratégia, hogy az ukránok harcolnak a fronton, mi pedig fegyvert, pénzt, technikai eszközt nyújtunk számukra. A háborúról szóló tárgyalóasztaloknál fel szoktam tenni a kérdést, hogy tudja-e valaki mondani mennyi pénzt kell elkölteni ahhoz, hogy az ukránok kiszorítsák az oroszokat a megszállt területekről? Néma csend szokott lenni a ennél a kérdésnél

– mondta a miniszterelnök.

Ezen a választáson fog eldőlni Európában a háború és a béke kérdése

A miniszterelnök elmondta, hogy hazánk ragaszkodik a NATO alapokmányához, miszerint az egy védelmi szövetség és szó sincs róla, hogy a NATO a területén kívül bocsájtkozik háborúba. Orbán Viktor kiemelte, hogy a NATO brüsszeli központjában már háborús készülődés zajlik, hogy miként tudna részt venni a szervezet a háborúban.

– Mi jeleztük, hogy sem fegyverzeti, sem pénzügyi segítséggel nem akarunk beszállni ebbe. Mi ragaszkodunk a NATO alapeszméjéhez, és komoly munka zajlik, hogyan tudunk a NATO keretein belül maradni, hogy nem veszünk részt egy NATO tagországon kívüli akcióban – tette hozzá.

Orbán Viktor szerint az utókor könnyen lehet, hogy úgy fog beszélni a mostani választásokról, ahol eldőlt a háború és a béke kérdése.

Jelezte, hogy az amerikai választás is hasonló téttel bír.

A beszélgetést itt meghallgathatja:

A kormányfő szerint nehéz kérdés, hogy kinek éri meg ez a háború. Mint mondta, a háborúban van extraprofit is, ennek Magyarországon is van kultúrtörténete. Akik bennfentes információval rendelkeznek a háborúról, és tudnak spekulálni, ők is ott vannak a háború mögött. Példaként említette Soros Györgyöt. „Ezek az erők mind gazdaságilag érdekeltek a háborúban. Politikusokat is meg lehet venni, itt van a magyar baloldal. Háborúpárti pénzemberek finanszírozzák a magyar baloldalt, akik a szavazók álláspontjával ellentétben háborúpártiak” – mondta.

Orbán Viktor szerint ha ránézünk az európai élet bajaira – például demográfia és migráció – akkor a legtöbb problémát a háborúra vezethetjük vissza. Ma már képtelen megvédeni magát Európa a migrációtól, mert hiányoznak az emberek a kontinensről. Ennek oka az, hogy ezek az emberek meghaltak a háborúban az elmúlt néhány száz évben. Ahogy a magyar miniszterelnök megfogalmazta,

az Európában dúló első és második világháború lényegében egy-egy európai polgárháború volt, amelyben rengeteg fehér, keresztény ember halt meg.

Orbán Viktor szerint Brüsszelben a valóság másodlagos az eszmékhez képest. A legtöbb politikus nem azt mondja, hogy az emberek miatt van pozícióban, hanem azért, hogy magasztos eszméket képviseljen. A miniszterelnök emlékeztett, hogyha ma valaki az unióban azt nézi, hogy mi a jó az embereknek, azt populistának bélyegzik, ezzel együtt is úgy gondolja, hogy „a végső mentsvár az emberek szava, véleményének súlya.”

Ha van valódi kérdés, amit az emberek eldönthetnek, az a háború és a béke kérdése

– mondta.

A miniszterelnök szerint a következő időszakban megnő azok száma Európában, akik békét akarnak.

A miniszterelnök szerint legalább a háborúba sodródás folyamatát meg tudják állítani a szavazók a közelgő választáson. Szót ejtett arról is, hogy mivel hazánk nem akar migránsokat befogadni, ezért napi hatmillió forintot kell fizetnünk Brüsszelnek.

– Miközben védjük Európát, közben Brüsszelből hátba lövik Magyarországot. Az egész helyzet úgy képtelenség, ahogy van. El kell zavarnunk a európai vezetőket, akik ilyen döntést hoznak – fogalmazott az interjú végén Orbán Viktor.