Szerdán ülésezett a kormány, ma délelőtt pedig kormányinfón számol be a legfontosabb döntésekről Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A miniszter azzal kezdte a beszámolót, hogy ismertette azt az európai helyzetelemzést, ami alapján a kormány dolgozik.

Alapvető nézőpontbéli különbség van az Európai Unió tagállamainak többsége és Magyarország között. Magyarország nincs egyedül az álláspontjával, de a leghatározottabban mondja ki, hogy a háború nem jelent megoldást

– mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Mint mondta, ezért beszéltek mindig a béketárgyalás fontosságáról. Az unióban azok vannak többségében akik a háború pártján állnak. Hozzátette: ez önmagában nem jelentené azt, hogy a felek számtalan kérdésben ne alakíthatnának ki közös álláspontot, ezért is fogadták el az oroszok elleni egyes szankciókat, amelyek a legfontosabb magyar érdekeket nem sértették.

Most azt látják, hogy nem a nézetkülönbségek megoldására törekednek a nagy tagállamok, hanem

a Magyarországgal szembeni zsarolás durva eszközeit próbálják alkalmazni. Hozzátette: ezért is mondják azt, hogy Brüsszelben változás kell, a választások erre lehetőséget biztosítanak.

A miniszter szerint szerencsés az, hogy amikor háború és béke kérdésében, a tagállami szuverenitás kérdésében kell dönteni, akkor európai parlamenti választások lesznek.

„A miniszterelnök az uniós csúcson folyamatos egyeztetést folytat. Továbbra is igyekszünk a nemzeti érdekek figyelembevételével megegyezésre jutni. Ez nem biztos, hogy be fog következni. Az uniós csúcs után a miniszterelnök teljeskörű tájékoztatást ad” – fogalmazott.

Minden tanár magasabb fizetést kap hétfőn

A Belügyminisztérium sikeresen végigvitte az adminisztrációt, 140 ezer tanár vehette át az okiratokat két hét alatt, amelyek tartalmazzák a béremelést mindenki számára – közölte Gulyás Gergely.

A megemelt illetményeket már hétfőn meg fogják kapni a tanárok.

Mint mondta, a kormány szándéka világos: a 32,2 százalékos béremelés során mindenkinek nőni fog a fizetése. A legutóbbi ciklusban 46 százalékkal nőtt a tanárok fizetése.

A magyar állam a rendszerváltás óta először képes anyagilag is igazán honorálni a tanárokat, a közoktatás színvonalán az ország sikere múlik. A magyar adófizetők pénzéből finanszírozzák a béremelést, az EU-tól ígéret van az utófinanszírozásra, ha ez megtörténne, 12 százalékát fizetnék a béremelésnek.

Sokan vannak, akik mindent megtesznek azért, hogy az EU ne biztosítsa a béremeléshez szükséges pénzeket – jelezte a miniszter.

Újra lesz SMA-szűrés

A kormány tárgyalt az SMA-szűrésről, és megállapította, hogy volt egy 14 hónapos program, amelynek keretében 2022. november elsejétől 2023 december elsejéig bevezették az újszülöttek esetén az SMA-szűrést, ez a program ugyan véget ért, de a költségvetés az ehhez szükséges forrásokat továbbra is biztosítani fogja – jelentette be a miniszter.

Mindenki jól jár az új bérletekkel

A kormány elfogadta az építési és közlekedési miniszter beszámolóját a fővárossal történt megállapodásról. A kormány a kedvezmények egységes és kedvezőbb kialakítására felhatalmazást adott az építési és közlekedési miniszternek, aki néhány napon belül ismerteti majd a részleteket.

Gulyás Gergely előzetesen elmondta: 2024 március elsejétől a Pest vármegyére vonatkozó havi bérletet, illetve a havi országbérletet elfogadják majd a BKK járatain is. A Budapest-bérlet érvényes marad a főváros egész területén, a MÁV, Volán, és a HÉV járatain is felhasználhatják.

„A megállapodással nyernek a vidékről ingázók, az agglomerációból ingázók, kisdiákok is, hiszen nekik teljesen ingyenessé válik a közlekedés. Nyertes az a 350 ezer budapesti felnőtt is, aki a városban, és azon kívül is utazhat” – mondta.

Nincsenek luxuskörülmények a magyar börtönökben, de az emberi méltóságot biztosítják

A kormány a tegnapi ülésén meghallgatta a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter beszámolóját is az antifasiszta bűnözői csoport tagjával kapcsolatban. Mint mondta, Magyarország lejáratása zajlik a háttérben.

„Az állati ösztönökkel bűncselekményeket elkövető bűnözőknek is biztosítani kell az emberi méltóságot, az adott személy esetében ezek megfeleltek a magyarországi és az uniós előírásoknak is. A fogvatartottak napi háromszori étkezést kapnak. Az hazugság, hogy a cellában patkányok lettek volna” – jelentette ki.

Mint mondta, olyan célja nincs a fogvatartó intézménynek hogy a fogvatartottak luxusban éljenek, de általánosságban tisztaság van.