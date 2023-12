Közölték, az élelmiszercsomagok jelképes átadására a Mészáros Csoporthoz tartozó Vivienvíz Kft. szárligeti telephelyén került sor. Mészáros Lőrinc üzletember az önkéntes akcióban részt vevő munkavállalóknak és az eseményen résztvevőknek küldött üzenetében emlékeztetett: "Tisztában voltunk vele 2020-ban, hogy a válságok leginkább a rászorulókat sújtják. De azt nem tudhattuk, hogy a rákövetkező évek újabb és újabb megpróbáltatások elé állítanak mindannyiunkat. Pandémia, infláció, energiaválság a szomszédunkban dúló háború miatt. A Mészáros Csoport a kezdeti 50 millió forintos összeget a rá következő évben is biztosította, majd amikor a szükség ezt kívánta, duplájára emelte, idénre pedig megháromszorozta az élelmiszeradomány értékét, amely így már a 160 millió forintot is meghaladja. Kezdeményezésünk legfőbb értékét mégis abban látom, hogy a vállalatcsoportunk minden tagja - a felsővezetőktől az irodai dolgozókon át a kétkezi munkásokig - tevőlegesen is magáénak érzi társadalmi felelősségvállalásunkat" - fogalmazott Mészáros Lőrinc.

Tóth Krisztina, a Pro Filii Alapítvány főtitkára a karitatív esemény kapcsán kiemelte, három évvel ezelőtt az adventi élelmiszercsomagok adományozásával a Mészáros Csoport a rendszerváltás utáni legnagyobb magán karitatív akcióját indította útjára. A Mészáros Csoport társadalmi felelősségvállalás igazgatója kifejtette: "Példátlan a Mészáros Csoport kezdeményezése több okból is. Az elmúlt négy év során a szociálisan rászorulók számára biztosított mintegy 400 millió forintos élelmiszeradomány az eddigi legnagyobb, versenyszférából érkező felajánlás. Mindezt pedig egy olyan vállalati háttér teszi lehetővé, amely képes az egyes termékek biztosításán túl a csomagoláson és elszállításon keresztül az adományozás egész folyamatát belső erőforrásból előteremteni. Jó érzés egy ilyen hátországgal képviselni a vállalatcsoportot olyan stratégiai együttműködésekben, mint amilyen a Magyar Vöröskereszttel való közös munka" - hangsúlyozta a CSR-igazgató.

Dolgozók ajándékokat csomagolnak a Vivien Víz Kft. bicskei telephelyén 2023. december 11-én

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója az eseményen elmondta:

Idén is tapasztaljuk, hogy az ünnepek közeledtével egyre többen fordulnak hozzánk segítségért, hogy karácsonyra valami különlegest, valóban ünnepit fogyaszthassanak el a szeretteikkel. A felajánlott adományokból vármegyénként 500 csomagot juttatunk el a területi szervezeteink számára, akik majd kiosztják ezeket a rászorulóknak. Ezeket az ételcsomagokat kifejezetten olyan személyeknek és családoknak adjuk át, akik máskülönben nem férhetnének hozzá ilyen jellegű, jó minőségű élelmiszerekhez

- hangsúlyozta Kardos István.

A Pro Filii Alapítványt a Mészáros Csoport azzal a szándékkal hívta életre 2021-ben, hogy az elmúlt években tanúsított társadalmi felelősségvállalását a támogatást igénylők számára is tervezhetőbbé, a segítségnyújtást pedig hatékonyabbá tegye. A cégcsoport a magyar gazdaság meghatározó szereplőjeként felelősséget érez a társadalom kiszolgáltatott rétegei, azon belül is elsősorban a gyermekek és családjaik iránt. Az alapítvány az idei évvel együtt pályázati úton már 2 milliárd forinttal támogatott rászorulókat, illetve a kiszolgáltatott társadalmi rétegeket segítő civil szervezeteket, ezen kívül saját kezdeményezésű karitatív programokra további mintegy 1 milliárd forintot költött. Ezek közül az egyik legsikeresebb eseményük évről-évre az egyszülős- és nagycsaládosok térítésmentes üdültetése, illetve az év végi élelmiszeradományozás.

A Magyar Vöröskereszt további segélyakciói a www.voroskereszt.hu oldalon, valamint a 1359-es adományvonalon támogathatók.