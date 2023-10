Úgy vélte, az egyháznak nem szabad merevnek lennie, vagyis nem kell a világ ellen fegyverkeznie a múltba visszatekintve. Nem szabad langyosnak lennie, fejet hajtva a világ diktálta divatoknak, és nem szabad megfáradtnak lennie magába zárkózva.

Ferenc pápa hozzátette: korunk viharos hullámai között az egyháznak nem szabad lélekerejét veszítenie és nem kereshet kényelmi megoldásokat.

Befogadást, alázatot, egységet és szeretetet szorgalmazott.

Püspökök a Szent Péter téren

A világ püspökeinek találkozója a Szinodális egyházért. Közösség, részvétel, misszió címet kapta, és a Ferenc pápa alatt valóban globálissá vált egyház és püspöki kar egyik legaktuálisabb kérdését érinti, vagyis a testületi együttműködést és döntéshozatalt.

A téma összetettségét bizonyítja, hogy a szinódus 2024 októberében folytatódik.

Az újdonságok között szerepel, hogy a több mint négyszáz résztvevő soraiban 54 nő is helyet kapott, most először szavazati joggal. A szinódus tagjai a többi között az október 29-ig tartó tanácskozás záródokumentumának elfogadásáról is voksolnak majd.

A Vatikán szerdán hozta nyilvánosságra Ferenc pápa új apostoli buzdítását, amelyet a klímaválságról írt és a jó akaratú emberekhez intézett. A Szent Ferenc szavait idéző, Laudate Deum (Dicsérjétek Istent!) kezdetű dokumentum a 2015-ben a teremtett világ védelméről írt Laudato Si (Áldott légy!) kezdetű enciklika folytatásának számít.