Rétvári Bence végezetül megköszönte a most egy hónapra Szerbiába induló kontingens munkáját.

Az, hogy Európa egyik legbiztonságosabb országa Magyarország, Európa egyik legbiztonságosabb fővárosa Budapest, az az Önök munkájának az érdeme

– fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, hogy

e misszióval a Szerbiába induló rendőrök a magyar emberek biztonságát is védik.

Felfegyverkezett, agresszív migránsbandák érkeznek

A Magyar Nemzet írt róla, hogy az utóbbi napokban jelentősen nőtt a migrációs nyomás a déli határzárnál. A kormany.hu felvételein is látható, hogy az egyebek mellett késekkel, csúzlikkal, gázspary-vel és más fegyverekkel ellátott migránsok bandákba verődve igyekeznek belépni az ország területére .

A képek tanúsága szerint az agresszív csoportok fenyegetőleg, a támadóeszközeiket is bevetve nyomulnak előre, komolyabb kihívások elé állítva a határvadász egységeket. Jól szervezett akcióról van szó, ami abból is látható, hogy a létrákkal, csapszegvágókkal, valamint hegesztőtrafókkal is felszerelt illegális bevándorlók a határkerítés különböző pontjain egyszerre, a hatóságok figyelmét is megosztva kísérlik meg az átkelést.



