Szily – mutatott rá az Origó cikkében – Sipos Pált is védelmébe vette, akiről 2014-ben derült ki, hogy még magyartanárként a fiú diákjait zaklatta az ELTE Trefort Ágoston gimnáziumban. Sipos egyébként először Thaiföldre, aztán Spanyolországba menekült, egyes források szerint most Badacsonytomajon bújkál, egy nyaralóban. Más forrás szerint egy spanyol férfi tartja el, és Barcelonában éli elégedetten az életét. Szily szintén meglepő kijelentése volt, hogy Gulyás Márton eljárásmódja egy idős fasisztával is etikátlan lett volna.

A 444 munkatársa még a Soros által pénzelt Helsinki Bizottságnak is nekiment, mivel azoknak volt merszük elhatárolódni a nyíltan pedofil megjegyzésektől.

A teljes cikk ITT olvasható.