A felek ezért úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy speciális bizottságot, amely háromhavonta jelentést tesz a gazdasági együttműködés állapotáról, lehetőséget adva a gyors döntésekre és a lendületes előrehaladásra.

Magyarország abban tudja segíteni a boszniai Szerb Köztársaságot, hogy „a mindennapi csaták szintje fölött legyen egy másik dimenzió is, a fejlődés, az erősödés, a gazdasági együttműködés, a gyarapodás. dimenziója”, mert „fontos, hogy az embernek ne csak lába, hanem szárnyai is legyenek” − hangsúlyozta a magyar kormányfő.

Közös nyilatkozatot írtunk alá, amely az egészségügytől a gazdaságon át az oktásig és a közlekedésig terjedő, különböző területeket érintő együttműködések alapja lesz, és amely hozzájárul a további kapcsolatok erősítéséhez

− hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke.

Mint mondta, Magyarország gazdaságilag sikeres ország, emellett a boszniai Szerb Köztársaság figyelmesen követi azt is, mit és hogyan tesz Budapest a demográfiát illetően, amely területen a legsikeresebben is teljesít, és Banja Lukának is szándékában áll a jó gyakorlatokat átvenni. Megköszönte, hogy Magyarországon támogatják a szerb kisebbséget, és hozzájárulnak a fejlesztéséhez.

Örömmel tölt el Magyarország és Szerbia kapcsolatának a fejlődése, és mi a szerb nép tagjaiként szeretnénk ebben részt venni

− hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy a boszniai Szerb Köztársaság 100 millió eurós támogatást kapott Magyarországtól a mezőgazdaság fejlesztésére, amiért Banja Luka nagyon hálás.

Készen állunk arra, hogy partnerei legyünk Magyarország új, fejlett balkáni politikájának, amely teljes mértékben az együttműködésre és a megértésre épül, amit más oldalakon nem látunk

− fogalmazott a boszniai szerb vezető.

Dodik köszönetet mondott azért, hogy a magyar kormány az év elején költségvetési támogatást adott a boszniai szerbeknek, ami lehetővé tette, hogy problémamentesen tudjanak működni az intézmények.

A tervek szerint az elektromos hálózat, a napenergia és vízenergia fejlesztésén kíván dolgozni Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrésze, emellett gyógyszergyárat építene, és fejlesztené az infrastruktúrát. Erre is használhatják majd azt a támogatást, amelyet Magyarországtól kapnak − mondta el Dodik.

A boszniai szerb vezető köszönetet mondott Orbán Viktornak azért is, hogy Magyarország támogatja Bosznia-Hercegovina európai integrációját.

Orbán Viktor kérdésre válaszolva elmondta:

az Európai Unió politikája méltánytalan a szerbekkel szemben, és ennek számtalan jelét láthatjuk. Magyarország kötelességének érzi, hogy az uniós intézményekben is tegyen érte, hogy Szerbiának tisztességes elbánásban legyen része.

A miniszterelnök egyúttal megjegyezte: az Európai Unió fejlődése a gazdasági számok alapján elakadt, és „ma nincs új dinamika és nincs új energia az európai gazdaságban”. Orbán Viktor szerint Európa tartalékai a Balkánon vannak, innen lehet új energiát, lakosságot, területet és gazdasági potenciált bevonni.

Meggyőződésem, hogy ma az európai gazdaságnak nagyobb szüksége van Szerbiára és Bosznia-Hercegovinára, mint fordítva

- mondta.

Hozzáfűzte: a Balkán sikerében Magyarország is érdekelt, mert ez felértékeli a térséget és vele együtt Magyarországot is.