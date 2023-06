Cikkünk frissül

Előretörtek az ukránok a front két részén is az ISW szerint

Az Unian arról ír, hogy az ukránoknak a front két szektorában is sikerült előrehaladnia június 20-án – ezt elemzésben közölte az Institute for the Study of War (ISW), rájuk hivatkoznak. Hozzátették: az elemzés szerint főleg a zaporizzsjai és donyecki régiók közti közigazgatási határon, illetve a Zaporizzsja régió nyugati részén támad az ukrán hadsereg.

Az ISW elemzése ugyanakkor hangsúlyozza: ezzel egy időben az oroszok komoly mozgósítást hajtottak végre annak érdekében, hogy megakadályozzák az ukrán előrenyomulást.

Egy hónapon belül lejár a gabonamegállapodás

António Guterres, az ENSZ főtitkára a fekete-tengeri gabonaszállítás felgyorsítását kérte az ukrán kikötőkből a biztonságos háborús exportot lehetővé tevő megállapodás keretében – mondta az ENSZ szóvivője, miközben Oroszország a július 17-én megújításra váró paktumból való kilépéssel fenyegetőzik. Guterres csalódott volt a hajóellenőrzések lassuló üteme miatt – mondta Farhan Haq szóvivő –, valamint a Juzsnij kikötő kizárása miatt, amely a fekete-tengeri exportmegállapodás hatálya alá tartozó három ukrán kikötő egyike.

Több mint 11 ezren érkeztek kedden Magyarországra

Magyarország területére 2023. június 20-án 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 6222 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 4792 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 69 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Az ukrajnai háború elől 2023. június 20-án nem érkeztek Budapestre vonattal.

A rendőrök továbbra is segítik a háború elől menekülőket.

Meghalt egy kickbox-bajnok

Meghalt egy ukrán kickbox-bajnok az oroszok elleni harcban, a háborús jelentésekben elesett sportolókat nyilván tartó weboldal szerint. A 23 éves Makszim Bordus több tucat tornát nyert, és ukrán bajnok volt. A háború első napján jelentkezett harcolni, június 11-én egy orosz lövedék ölte meg Zaporizzsja térségében.

Rokonai, barátai petícióban kérik az elnököt, hogy Bordus posztumusz kapja meg az Ukrajna Hőse címet.

Nem újjáépítés, védelmi projekt

"A munkát úgy irányítjuk, hogy az újjáépítésünk, a helyreállításunk ne csak építési projektekké váljon, hanem globális védelmi projektekké is.

Az újjáépített Ukrajna, az átalakult Ukrajna, a megerősített Ukrajna a biztonság hordozója és a biztonság garanciája, védelmet nyújt az orosz agresszió megismétlődése ellen" - mondta éjszakai videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

London több milliárd dolláros pénzügyi segítséget nyújt az ukrán gazdaság stabilizálásához

A brit kormány több milliárd dolláros pénzügyi csomagot állított össze az ukrán gazdaság stabilizálására.

A Downing Street szerdai tájékoztatása szerint a kezdeményezés - amelyet Rishi Sunak brit miniszterelnök jelent be a Londonban kezdődő kétnapos ukrajnai újjáépítési konferencián - egyebek mellett brit kormányzati garanciavállalást tartalmaz 3 milliárd dollárnyi világbanki hitelre, amelynek célja a létfontosságú ukrajnai közszolgáltatási intézmények, köztük az iskolák és a kórházak működésének finanszírozása.

A brit kormány emellett saját forrásból további 240 millió font (105 milliárd forint) kétoldalú pénzügyi támogatást is folyósít életmentő programokra, köztük aknamezők felszámolására, katasztrófaelhárító felszerelések szállítására, reformprogramokra és energiaipari beruházásokra.

Ebből a csomagból 127 millió fontot lehet fordítani közvetlen humanitárius célokra az ENSZ és a vöröskereszt bevonásával, mások mellett olyanok megsegítésére, akik az ukrajnai harcok frontvonalában élnek.

London mindezeken felül 250 millió font új tőkével látja el a brit kormány nemzetközifejlesztés-finanszírozási és befektetési intézményét (Development Finance Institution - British International Investment, BII).

E finanszírozási csomag célja a Downing Street szerdai tájékoztatása szerint elsősorban a magánszektorból érkező beruházások támogatása nagyszabású ukrajnai infrastrukturális, energiapiaci, pénzügyi szolgáltatási és mezőgazdasági programokban.

A londoni miniszterelnöki hivatal beszámolója szerint eddig 38 országból négyszáznál több nagyvállalat jelezte, hogy kész bekapcsolódni az ukrajnai újjáépítésbe.

Az ismertetés szerint e vállalatok összesített éves forgalma meghaladja az 1600 milliárd dollárt.

A jelentkezők között van mások mellett a Virgin vállalatbirodalom, a Sanofi gyógyszeripari konglomerátum, a Philips technológiai cég, a Hyundai Engineering ipari csoport és Citi pénzügyi szolgáltató.

A londoni konferencián részt vesz a feltörekvő európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-ben életre hívott Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) is, amely Ukrajna legnagyobb intézményi befektetője.

Az EBRD 3 milliárd eurós finanszírozási programot hirdetett meg Ukrajna számára a 2022-2023-as időszakra, és idei éves közgyűlésén jelezte: várhatóan tőkeemelést kér még az év vége előtt a részvényes országoktól és szervezetektől ahhoz, hogy hozzájárulhasson az ukrajnai újjáépítés finanszírozásához.

A londoni székhelyű bank becslése szerint az ukrajnai helyreállítási költségek meghaladhatják a 410 milliárd dollárt.

