A köztársasági elnök kitért arra is: a háború kitörése óta Magyarország másfél millió ukrán menekültet fogadott be, ami hatalmas szám az ország 10 millió alatti lakosságához képest. Ez Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciója – értékelt Novák Katalin, hozzátéve, nagyon büszke a magyarokra, hogy összefogtak az ukrajnai menekültekért, és teszik ezt továbbra is.

Az államfő arról is beszélt: a magyarok az „utolsó mohikánok” a keresztény örökség európai megőrzésében. Ennek okát abban látja: bár Magyarországon is változik az emberek hozzáállása, de a társadalomban erős konszenzus van az olyan tartós értékek vonatkozásában, mint például ami a férfi és női identitást illeti. Ezt állami vezetőkként tiszteletben tartjuk – jelezte.

„Államalapító Szent István királyunk több mint ezer évvel ezelőtt a kereszténységet választotta nekünk magyaroknak. Ez a múltunk, a jelenünk és a jövőnk, amelyet nem vagyunk készek feladni” – hangsúlyozta.

Kiemelte azt is: Magyarország és a Szentszék nemzetközi szinten közösen áll ki a hagyományos keresztény értékek mellett, a családért, az élet védelméért, az üldözött keresztényekért. Ugyanazt az utat járjuk és számíthatunk egymásra – tette hozzá.