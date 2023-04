A kukák egy részét is a kerületek helyezték vissza

Az első megdöbbentő lépése Karácsonynak 3 ezer kuka leszereltetése volt, akkor spórolásra hivatkozott a főpolgármester. Azóta már Horváth Csaba fővárosi szocialista frakcióvezető is belátta és le is nyilatkozta, hogy hiba volt a lépés, mert szinte láthatatlan a megtakarítás összege, olyan kevés, ugyanakkor elárasztotta Budapestet a szemét. Azóta több kerületben, például a szintén balos vezetésű Józsefvárosi Önkormányzat is, saját költségen helyeztettek ki kukákat – a főváros helyett.

Nem igaz, hogy nincs pénze a fővárosnak

2021-ben 20 milliárddal több iparűzési adó folyt be, mint ahogyan azt tervezték. 2022-ben 30 milliárddal több folyt be az előző évihez képest, és most 2023-ban 76 milliárd forinttal több iparűzési adó bevételre várnak a tavalyi évben befolyt összeghez képest. Ne felejtsük el azt sem, hogy 200 milliárdot hagyott a kasszában Tarlós István. Nincs eltérő jogi, illetve pénzügyi helyzete a fővárosnak vagy Angyalföldnek vagy Mátyásföldnek. Annyi a különbség, hogy az adott kerületek jobban gazdálkodnak. Ha Budapestnek nem facebookozó, siránkozó és másra mutogató vezetője lenne, hanem olyan, aki agilis, a városát szerető és az abban élőkért valóban tenni akaró, akkor nem itt tartana a főváros, ahol tart –mondta el a Metropolnak Wintermantel Zsolt.

