A Kaili és Giorgi nevén futó „Estate Aria Properties-t” néhány nappal a letartóztatásuk előtt, november végén jegyeztették be a görög bíróságon. Székhelye egy Kaili tulajdonában lévő athéni lakás egy luxusbérház 5. emeletén. A görög ügyészség szerint a cég nyilvánvalóan pénzmosásra szolgált, Kaili ugyanis a szerződések szerint irreálisan alacsony áron vásárolt ingatlanokat, miközben a valódi vételár „zsebből zsebbe” vándorolt. Kaili élettársa már ezekben az ügyekben is tett részben beismerő vallomást.

Eva Kaili és Francesco Giorgi néhány nappal a letartóztatásuk előtt, tavaly novemberben alapították meg az Estate Aria Properties ingatlanos céget Athénban

A belga fővárosban is volt luxusapartmanja

Ahogy arról a hazai sajtó is beszámolt, Kailinak – a cégszékhelynek is használt – athéni lakása mellett Psychikoban is van egy 170 négyzetméteres ingatlana, ezt még 2019-ben vásárolta meg 260 ezer euróért, egy értékbecslő azonban a büntetőeljárásban 659 ezer euróra becsülte a lakás értékét. Brüsszelben az előkelő Waterloo Boulevard-on, a város központjában is van egy harmadik emeleti lakása egy még visszafogottnak mondható apartmanházban, de Thesszalonikiben is van egy nagy értékű villája.

Brüsszelben, ebben az apartmanházban is van lakása Eva Kailinek

