Jogalkotás-kezdeményezési joga is lehet Romániában a két legnagyobb titkosszolgálatnak. Sajtóértesülések szerint a parlament elé kerülő törvénytervezetek kiszélesítenék a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és a Külföldi Hírszerző Szolgálat (SIE) sokak által eddig is szerteágazónak tartott jogköreit. Nicolae Ciuca miniszterelnök korábban azt mondta, az SRI, valamint az SIE jogköreit bővíteni kívánó törvénytervezetek elkészítésében az érintett szolgálatok is részt vettek. A tervezet egyik legtöbbet idézett kitétele szerint a magán- és a jogi személyeknek, valamint az állami intézményeknek kötelességük segíteni az SRI munkatársait, ha azok támogatást kérnek tőlük egy művelettel kapcsolatban. Ráadásul az illető köteles titokban tartani a segítség tényét. Az SRI válna továbbá a lehallgatásokért felelős országos hatósággá, a hírszerzés tisztjeinek esetleges peres ügyeiben pedig erre külön kijelölt ügyészek járhatnának el.