A római parlament tagjainak többsége üres cédulával szavazott az államfőválasztás első fordulóján, melynek szavazatszámlálása hétfőn este ért véget.

Az 1008 szavazásra jogosultból 672-en fehér cédulát dobtak be az urnába, 49-en tartózkodtak. Sergio Mattarella távozó államfő tizenhat, Silvio Berlusconi a Hajrá, Olaszország! (FI) elnöke hét szavazatot kapott.

Az elnökválasztás kedden délután újabb kétharmados fordulóval folytatódik, az előrejelzések szerint azonban eredmény csak csütörtöktől várható, amikor az ötven plusz egy százalékos többség elegendőnek számít.

Az eredménytelen voksolás további időt adott a politikai erők közötti egyeztetésekre: a továbbra is esélyes államfőjelölt, jelenlegi miniszterelnök Mario Draghi a jobboldali Liga vezetőjével Matteo Salvinivel, a baloldali Demokrata Párt (PD) főtitkárával Enrico Lettával, valamint az Öt Csillag Mozgalmat (M5S) vezető Giuseppe Contéval is tanácskozott. Salvini kétoldalú találkozót tartott Contéval és Lettával is, amelynek végén a PD főtitkára kijelentette, hogy bal- és jobboldal között megindult a párbeszéd.

Az Il Foglio című napilap értesülései szerint "lázas belpolitikai egyeztetés" zajlik arról, miként választható meg államfőnek Mario Draghi anélkül, hogy távozása válságot teremtene a kormányban.

A hétfői voksolási fordulóban elsőként szavazó Umberto Bossi szenátor, az egykori Északi Liga elnöke kijelentette: "az új államfő neve szokás szerint váratlanul, az utolsó pillanatban fog előbukkanni". A volt miniszterelnök Matteo Renzi az Élő Olaszország (IV) vezetője azt hangsúlyozta, hogy a mindenkori államfő megválasztása a politikai erők közötti paktum eredménye.

Elemzők egyetértenek, hogy Mario Draghi akár államfő lesz, akár kormányfő marad, az elnökválasztás lezárulásával a pártok megkezdik a választási kampányukat a 2023-as parlamenti választásokra készülve.