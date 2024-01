Ez nem elsősorban rólam, hanem a csapat teljesítményéről szólt. A srácok jobbnál jobb labdával tömtek, ezeket nekem csak be kellett dobnom, ami sikerült is. A lényeg nem én vagyok, hanem a csapat, amely időnként csúszott-mászott, időnként parádézott, de ami a lényeg: nyert! Nekünk ez a mérkőzés is olyan volt, mintha döntőt játszottunk volna