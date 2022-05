A 905 kilométer össztávú magyar körverseny zárószakaszának Miskolcról, ragyogó időben vágott neki a mezőny. A 2751 méter szintkülönbséget magában foglaló, 184 kilométeres királyetap a Kékestetőn zárult, hegyi befutóval.



"Nehéz versenyre számítunk, de sikerült jól spórolnunk az energiáinkkal, a lábam pedig jó" - fogalmazott a 2019-es győztes Krists Neilands az MTI-nek, rámutatva: a legnagyobb esélyesekkel szemben meglévő kétmásodperces előnye számíthat, ha csoportosan érnek a hajrához. Kitért rá: több jó hegyimenő is akad a mezőnyben, a nagycsapatok többségének van embere az összetettre, így nagyon oda kell figyelniük az úton.



Volt, ahol a tűzoltóság is kivonult, a falvakban és a városokban is sokan üdvözölték a versenyt. A nap - nagy részében hat-nyolc fős - szökésébe az eddig a szakaszvégi sprintekben jeleskedő Karl Ádám került be, a magyar válogatott csapatkapitánya a részhajrákban gyűjtögette szorgosan a helyezéseket, az első kategóriás hollóstetői hegyi hajránál ötödik, az egri és első mátrafüredi gyorsasági hajrán egyaránt második lett.



Már Mátraházáig is sokan szurkoltak az emelkedőn, a hegy záró szakasza viszont valósággal megtelt: a 984 méteren - az ország legmagasabb pontja alatt 20 méterrel - elhelyezkedő célnál minden kerékpárral érkező drukker nagy tapsot kapott, márpedig több százan voltak ilyenek, és még többen érkeztek gyalog, mindenféle korosztályból, hogy megtekintsék a magyar körverseny idei utolsó befutóját.



A szökevényeket fél-két és fél perc közötti tartományban kontrollálta a mezőny az egész távon, az utolsó harminc kilométeren belül a BORA-hansgrohe, az Astana Qazaqstan és az Ineos Grenadiers vette kézbe az üldözést, az élbolyt pedig Nicolas Della Valle megindulása szakította szét. A Giotti Victoria-Savini Due olasz bringása és a sárga trikót egy napig viselő belga Jens Reynders tartott ki legtovább, őket még a második mátrafüredi gyorsasági hajrán befogták, a sprintet pedig a holland Fabio Jakobsen nyerte meg, ezzel bebiztosítva a zöld trikóját.



A célnál eközben nagy ovációt váltott ki a mezőnyt megelőző reklámkaraván érkezése, de igazán nagy hangzavart a kerékpárosok közeledése váltott ki. Az emelkedő elején még akadtak szökési kísérletek, a sor pedig egyre rövidült a BORA-hansgrohe diktálta tempótól, Mátraházához és az utolsó 3,2 kilométert megnyitó kanyarhoz mintegy harmincan értek el együtt. Az igazi szórás itt kezdődött az Ineos Grenadiers jóvoltából, a 2019-ben második, most legjobb magyarként fehér trikót viselő Dina Márton (EOLO-Kometa) is ekkor szakadt le. Az Ineos utolsó embereként Edward Dunbar két kilométerrel a cél előtt indult meg, az elmúlt években tapasztaltak és a szakasz végének meredeksége alapján elsőre kissé korainak tűnően. Bár az utolsó száz méterig úgy tűnt, előnye kitarthat, az üldözői közül jó időben utána induló, tavaly a magyar körverseny összetettjét harmadikként záró olasz Antonio Tiberi (Trek-Segafredo) az utolsó métereken lehajrázta és elorozta előle a szakaszgyőzelmet. A sárga trikót Dunbar viheti haza.

Forrás: MTI

Borítókép: A Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny mezőnye az ötödik, Miskolc és Kékestető közötti 184 kilométeres szakaszon Mátraházán 2022. május 15-én