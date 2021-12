1867-ben feleségül vette Anna Sznyitkinát, akivel regényei gyorsírásos lejegyzésekor ismerkedett meg. Anna nagy szeretettel és melegséggel gondoskodott betegeskedő férjéről, külföldi útjaira is elkísérte. Az író Firenzében fejezte be A félkegyelmű című művét, majd 1872-ben megírta egyik legnagyobb hatású regényét, a megtörtént esetet feldolgozó Ördögöket. Hazatérése után pedig megírta A kamaszt, amely saját bevallása szerint is gyengébbre sikerült a többi nagyregényhez képest.