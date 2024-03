Selena Gomez még év végén erősítette meg a hírt, hogy egy párt alkot Benny Blanco producerrel, akivel legújabb dalán, a Single Soonon is közösen dolgoztak. Akkor több rajongó is aggodalmát fejezte ki, mivel szerintük a férfi nem illik az énekesnőhöz, ám erre az énekesnő rácáfolt, ugyanis most érzi magát a legboldogabbnak egész életében.

Az énekesnő egyre többször mutat magáról merész fotókat, legutóbb például egy pánt nélküli melltartóban fotózta magát, amiből majd kiestek a hatalmas mellei, és még a mellbimbóit is megmutatta.A sztár beletúrt hosszú barna hajába, és érzékien pózolt, azonban később úgy döntött, hogy a feltöltött fotót letörli az Instagram-oldaláról. Mivel az internet nem felejt, a pikánsra sikeredett képe már számos oldalra felkerült - szúrta ki az Origo.