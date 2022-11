Egykor népszerűek voltak a rábaközi önkormányzatok gazdaságaiban készült termékek. Savanyúságokat, befőtteket, szörpöket, lekvárokat kínáltak, melyekhez az alapanyagot is saját kertészetükben termelték meg a falvak. A közmunkaprogram támogatásával működtették a feldolgozókat, számos település élt akkoriban a lehetőséggel. Ma viszont már csak három van talpon, a többiek elsősorban azért szűntek meg, mert elfogyott a munkaerő. Vagyis a program elérte célját. A Kisalföld Árpáson és Rábacsécsényben nézett körül.

Évekkel ezelőtt a rábaközi önkormányzatok egész sora kezdett gazdálkodásba, kihasználva a közmunkaprogramot. Kisbabot, Mórichida, Rábaszentmiklós, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Árpás voltak a lehetőség „zászlóvivői”. A helyiek pedig örömmel fogadták a kertészetek, farmok beindítását, hiszen végre helyben találtak maguknak munkát. Sok finomság készült az önkormányzati gazdaságokban, mivel a legtöbb településen fel is dolgozták a terményt.

Az évek alatt azonban a legtöbb községben befejezték a gazdálkodást: elfogyott a munkaerő. A fiatalok helyet találtak maguknak a „piacon”, az idősebbek nyugdíjba mentek és a helyükre nem érkezik már utánpótlás. Napjainkra hárman maradtak: Rábaszentmihály, Rábacsécsény és Árpás.

– Árpáson idén három munkatárs dolgozott a közmunka- programban és mondhatom, hogy hasznosan és sikeresen – fogalmazott a Kisalföld érdeklődésére Szabóné Kovács Alice, a község polgármestere. – Egy kertet gondoztunk és egy háromszáz négyzetméteres fóliasátor alatt termeltünk, illetve kis feldolgozóüzemünk is működött. A megtermelt árut feldolgoztuk és jórészt helyben értékesítettük. Azt tapasztaljuk, hogy azok az idősek a legnagyobb vásárlóink, akik ragaszkodnak a házi ízekhez, de maguk már nem tudják vállalni a befőzést, eltevést. Kedvelik termékeinket a fiatal családok is, ahol a szülők dolgoznak és nincs idejük a háztájival foglalkozni. Árpás polgármestere hozzátette: szeretnék, ha jövőre is életben tudnák tartani a programot, ám ez a rendelkezésre álló létszámtól függ majd.

Rábacsécsény sikeres évet hagy maga mögött, tudtuk meg Kovács Teodóra polgármestertől. Nyolc embernek biztosítottak munkát a gazdaságban, a termények közül a fűszerpaprika volt a „sláger”, de szép eredményt hozott a fokhagyma is. Jó minőségben termettek meg a különböző szörpök alapanyagai is. Idén először ültettek fólia alá retket és salátát, utána uborkát, paprikát, egyebeket. Kovács Teodóra bízik benne, hogy jövőre is működtethetik a gazdaságot.