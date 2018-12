Strache bírálta a CEU Bécsbe költözését

Ellentétesen értékelték Ausztria vezetői keddi sajtótájékoztatójukon a CEU (Central European University) Budapestről Bécsbe való átköltözését: míg Sebastian Kurz néppárti (ÖVP) kancellár szerint az osztrák főváros számára ez "pozitív gyarapodást" jelent, Heinz-Christian Strache alkancellár bírálta a "vándoregyetem" áttelepítését.Strache, a kisebbik koalíciós párt, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke kijelentette: a CEU egy úgynevezett "vándoregyetem", amelynek nincs kampusza az Egyesült Államokban. Az nem lehet, hogy a CEU ne feleljen meg azoknak az alapelveknek, amelyek az egyetemekre rendszerint vonatkoznak - tette hozzá.Az APA osztrák hírügynökség kifejtette: az alkancellár ezzel nyilvánvalóan arra a magyar jogszabályra utalt, amely előírja a Magyarországon akkreditált külföldi egyetemeknek, hogy a származási országukban is nyújtaniuk kell képzéseket. Bár a CEU 2018 eleje óta teljesíti ezt a feltételt, a magyar kormány nem hajlandó aláírni azt a megállapodást, amelyet több mint egy évvel ezelőtt véglegesítettek New York állammal, és emiatt az 1991-ben megalapított egyetem most kénytelen programjainak egy részét Bécsbe költöztetni.A CEU hétfőn közleményben tudatta, hogy az egyetem minden amerikai akkreditációjú programját Bécsben indítja el 2019 szeptemberében. Jelezték: az intézmény megőrzi magyar egyetemi akkreditációját. A magyar kormány szóvivője, Hollik István a bejelentést követően felhívta a figyelmet arra, hogy a CEU számos képzését továbbra is Budapesten tartja.