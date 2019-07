Exit poll: Zelenszkij pártja toronymagasan nyerte az ukrán parlamenti választást

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögött álló Nép Szolgája (Szluha Narodu) párt toronymagasan nyerte a vasárnap megtartott előrehozott parlamenti választást Ukrajnában az esti urnazárás után közzétett exit poll-felmérések szerint.



Az úgynevezett "nemzeti exit-poll" felmérés szerint a Nép Szolgája pártra a választáson résztvevők 43,9 százaléka szavazott.



A második helyen a Moszkva-barát politikusokból álló, Viktor Medvedcsuk által irányított Ellenzéki Platform - Életért párt végzett 11,5 százalékkal.



Harmadik lett Petro Porosenko volt elnök Európai Szolidaritás nevű pártja 8,9, negyedik a Julija Timosenko volt kormányfő vezette Haza (Batykivscsina) 7,6, ötödik pedig Szvjatoszlav Vakarcsuk rockénekes Hang (Holosz) nevű pártja 6,3 százalékkal.



Ugyanilyen eredményekre jutott csekély eltéréssel a Szocisz közvélemény-kutató és az Ukrán Választók Bizottsága (KIU) nevű szervezet is. Több párt nem érte el a bejutáshoz szükséges öt százalékot.



Zelenszkij az exit-poll eredmények ismeretében bejelentette, hogy tárgyalni hívja Vakarcsukot, és egyebek mellett a leendő miniszterelnök személyéről kíván vele megbeszélést folytatni.



Az ukrán elnök újfent hangsúlyozta, hogy nem politikust, hanem gazdasági szakembert szeretne látni a miniszterelnöki poszton, olyan személyt, akinek a nyugati országokban is tekintélye van.



Petro Porosenko nyilatkozata szerint úgyszintén Vakarcsukban és pártjában látja pártja fő szövetségesét.



Vakarcsuk ugyanakkor kijelentette, hogy koalíciós tárgyalásokat pártja csak a parlamenti választás eredményének hivatalos kihirdetése után kezd.



Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az eredmény, amelyet pártja elért, nem pusztán nagy bizalom a választó részéről, hanem nagy felelősség is. Közölte: prioritásaik változatlanok, vagyis a háború befejezése a Donyec-medencei válságövezetben, az orosz, illetve szakadár fogságban lévő ukrán foglyok hazatérésének elérése, valamint a korrupció elleni küzdelem.



Ígértet tett arra, hogy az egyik első törvényjavaslat, amelyet az új parlament a napirendjére tűz, az az államfő leváltását szabályozó eljárásról szóló előterjesztés lesz.



Utalást tett arra, hogy a helyhatósági választások előre hozására is készül.



"Ma a csapatunk pihenhet, de nem sokat, mert holnaptól dolgozni kell. Ami pedig a helyhatósági választásokat illeti, ne lazítsatok!" - tette hozzá.



Julija Timosenko azt hangsúlyozta, hogy csak az elnöktől és pártjától függ, kivel lép koalícióra, ki lesz a miniszterelnök, és kik alkotják majd a következő kormányt. Hozzáfűzte, hogy a törvényhozásba bejutó pártok közül csak Zelenszkij és Vakarcsuk pártjával tud elképzelni koalíciót. Kijelentette, hogy csapata nem tart igényt semmilyen posztra.



Viktor Medvedcsuk kijelentette, hogy pártja ellenzéki szerepre készül az új törvényhozásban.



Korábban írtuk:



Vasárnap helyi idő szerint reggel nyolc órakor (közép-európai idő szerint hét órakor) kinyitottak a szavazóhelyiségek Ukrajnában, és megkezdődött az előrehozott parlamenti választás Ukrajnában.



Az urnákat este nyolc órakor zárják.



A választáson 22 párt és csaknem hatezer jelölt indul, közülük 2747-en pártlistákon, a többiek egyéni jelöltként a 199 egyéni választási körzetben.



Ukrajnában vegyes választási rendszer van, a 450 fős parlamentbe a 199 egyéni választási körzet győztese kerül be, a többi helyre pedig a pártlistákon indított jelöltek a pártokra leadott szavazatok százalékos aránya alapján. A parlamentbe jutáshoz a pártoknak legalább öt százaléknyi voksot kell szerezniük a listás szavazáson.



Az utolsó felmérések szerint magasan a legnagyobb támogatottságot a Volodimir Zelenszkij elnök mögötti Nép Szolgája (Szluha Narodu) párt élvezi, utána a Moszkva-barát politikusokból álló Ellenzéki Platform - Életért elnevezésű párt.



A biztos bejutók között jelzik Petro Porosenko leköszönt elnök Európai Szolidaritás pártját, Julija Timosenko volt kormányfő Haza (Batykivscsina) pártját, s a bejutásra esélyes Szvjatoszlav Vakarcsuk rockénekes Hang (Holosz) nevű pártja is.



Esetleg bejuthat még Ihor Szmesko volt SZBU-főnök vezette Erő és Becsület, valamint a szintén Moszkva-barát politikusokból álló Ellenzéki Blokk.



A Központi Választási Bizottság (CVK) közlése szerint a választáson 1719 külföldi megfigyelő vesz részt 22 nemzetközi szervezettől, valamint 117-en 12 külföldi ország képviseletében.