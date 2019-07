Az iráni Forradalmi Gárda lefoglalt egy brit olajszállító hajót a Hormuzi-szorosban

Az iráni Forradalmi Gárda lefoglalt egy brit olajszállító hajót péntek este - jelentette be az iráni állami televízió, a Gárda közleményére hivatkozva.



A Stena Impero nevű tankert a Hormuzi-szorosban tartóztatták fel, mégpedig a közlemény szerint azért, mert "nem tartotta a tiszteletben a nemzetközi tengeri hajózás szabályait". A Gárda Sepahnews nevű internetes oldalán kiadott közlemény azt is hozzáteszi, hogy a Perzsa(Arab)-öböl partján fekvő Hormuzgán dél-iráni tartomány parti őrsége értesítette őket.



A hajó tulajdonosa, Stena Bulk közleménye szerint a tanker, 23 fős legénységével Irán felé tart, és egyelőre nem tudnak kapcsolatot létesíteni vele.



A Stena Imperio lefoglalását néhány órával az után jelentették be, hogy a gibraltári legfelsőbb bíróság pénteken további harminc nappal - augusztus 20-ig - meghosszabbította a Grace 1 nevű iráni tartályhajó lefoglalását.



A tartályhajót a brit haditengerészet foglalta le július 4-én Gibraltárnál annak gyanújával, hogy rakományát - kétmillió tonna kőolajat - Szíriába akarta szállítani, megsértve az Európai Unió által a szíriai rezsimmel szemben bevezetett szankciókat.



Kedden Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője az üggyel kapcsolatban azt mondta: "A megfelelő időben és helyen választ fogunk adni".