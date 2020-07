Takarítás vihar után Győrben – várhatóan pénteken már használhatják a mélygarázs alsó szintjét az autósok

A megfeszített munkának köszönhetően kezd helyre állni a rend Győrben a kedd esti vihart követően.

Egyelőre zárva marad a „vizes” játszótér

A Győr-Szol Zrt. munkatársai a katasztrófavédelemmel szorosan együttműködve július 23-án, csütörtökön is megfeszített erővel dolgoztak a vihar utáni károk felszámolásán: a város közterületein, parkjaiban feldarabolták és elszállították a letört faágakat, elvégezték a szükséges takarítási munkákat. Továbbra is két műszakban – alvállalkozók bevonásával – több mint 100 munkatárs vesz részt a kárelhárítási feladatok ellátásában.

A belváros mellett csütörtök reggel óta Adyvárosban, Nádorvárosban, Gyárvárosban és Jancsifaluban is zajlanak a munkálatok. A takarítás mellett itt is elkezdték az összegyűjtött és feldarabolt faágak elszállítását az érintett helyszínekről. A Bisinger parkban befejeződött a balesetveszély elhárítása, de takarítási és szállítási feladatokat még végez a szolgáltató a területen. A „vizes” játszótér – várhatóan a hét végéig – továbbra is zárva tart.

A Győr-Szol Zrt. kéri a lakosságot, hogy – saját biztonságuk érdekében – ne tartózkodjanak azokon a területeken, ahol a munkagépek dolgoznak. A fák feldarabolása még több napig eltarthat, és erős zajhatással jár. A szolgáltató kéri és ezúton is köszöni a lakosság megértését és türelmét.

Fertőtlenítették a Dunakapu teret

A Dunakapu téren felgyülemlett víz eltávolítását és a szilárd szennyeződések feltakarítását követően július 23-án, csütörtökön a reggeli órákban megkezdték a tér burkolatának fertőtlenítő mosását. A munka elvégzésére seprőgépet alkalmaztak, melynek tartályába speciális fertőtlenítőszert kevertek. A burkolat fertőtlenítését követően – várhatóan pénteken – itt a folyókák takarításával folytatódik a munka.

Teljes kapacitással üzemel a Jókai parkolóház

A csütörtöki nap folyamán befejeződtek a takarítási munkálatok a Jókai parkolóházban, a létesítmény már teljes kapacitással üzemel.

Takarítják a Dunakapu mélygarázs alsó szintjét

A Dunakapu mélygarázs első két szintjét július 23-án, csütörtökön reggel 8 órakor megnyitották. Szintén csütörtökön sikerült üzembe helyezni a Bástya utca felőli bejáratnál található liftet, így ez a felvonó már használható a létesítményben. A legalsó (P3) szintről a nap során sikerült kiszivattyúzni a vizet, azonban a felgyűlt szennyeződés takarítása még jelenleg is tart. A seprési és takarítási munkálatokat követően – várhatóan pénteken – az alsó szintet is használatba vehetik az autósok. Erről a Győr-Szol Zrt. a sajtón keresztül értesíti a lakosságot.