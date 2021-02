Megtekintették a mosonmagyaróvári térség fejlesztésit

A mosonmagyaróvári tanuszoda előkészítő munkái mellett a jégpályához, a Móra-iskolába is ellátogatott, valamint megtekintette a déli elkerülő útvonalát is Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője társaságában.

A Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskolában tavaly ősszel kihelyezett és beüzemelt komposztáló átadásakor Nagy István agrárminiszter kifejezte szándékát, hogy szeretné, ha a település minden oktatási intézménye kapna ilyen berendezést. Ez a kívánság azóta valósággá vált a város oktatási és nevelési intézményeiben. A 24 mosonmagyaróvári helyszín mellett további 21-nél tettek ki komposztálóedényeket a választókerületben.

Egy fogadóóra után ide látogatott pénteken Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a térség országgyűlési képviselőjének társaságában. Az iskolában dr. Makk Zoltán igazgató és komposztálót beüzemelő vállalkozás részéről Milkovits Tibor és Pásztor József fogadta a vendégeket.

Szigetköz visszatérő vendége

– Többször jártam már Mosonmagyaróváron és Szigetköznek is visszatérő vendége vagyok tavasz és ősz között. Most Nagy Istvánhoz nem mint miniszterhez, hanem mint a térség országgyűlési képviselőjéhez csatlakoztam egy napra. Megnézem azokat a fejlesztéseket, célokat, amelyek a helyben élők mindennapjait hivatottak segíteni, könnyíteni, jobbá tenni. Nagyon fontos a kormányzati munkában, hogy személyesen is jelen legyünk és lássuk, milyen feladatok és kihívások állnak előttünk, illetve amelyek már zajlanak, azok hogyan haladnak. Bár nyilván most a koronavírus megnehezíti, de magam is azon vagyok, hogy minél több helyszínre ellátogassak az ország különböző részeiben – fejtette ki látogatása célját a Kisalföldnek a kormányszóvivő.

Állami fejlesztések

Amint arról korábban írtunk, év végén elkezdődött a mosonmagyaróvári tanuszoda építése is állami beruházásként, egymilliárd forintból a Fácános utcában. Ennek előkészületeiről Nagy István mellett Árvay István mosonmagyaróvári polgármester tájékoztatta a kormányszóvivőt. Az építkezés eddig a többszöri sikertelen közbeszerzés miatt késett. Tavaly december elején viszont a munkaterületet átadták, a fejlesztésre 480 nap áll a kivitelező rendelkezésére. A 3200 négyzetméteres ingatlant az önkormányzat 2017-ben alakította ki és adta át az államnak. Várhatóan jövő év elejére készülhet el a tanuszoda, amelynek üzemeltetéséről is az állam gondoskodik majd.

A Báger-tónál lévő jégpályánál is jártak, ahol a városvezetés mellett Pollhammer Jenő, a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület elnöke részletezte a további elképzeléseket. Szintén régi terv a déli elkerülő, melynek helyszínénél ugyancsak jártak. Ennek részleteire a napokban visszatérünk.

Halászi tervek

A kormányszóvivő Mosonmagyaróvár mellett Halászi fejlesztési elképzeléseiről is megtudhatott többet, a szigetközi településen Majthényi Tamás polgármester fogadta.