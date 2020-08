A Voluta főszereplője a sport lett, a járvány felülírta a forgatókönyvet

Idén kicsit másként, de az előző tizenhárom évben megszokotthoz hasonló jó hangulatban telt a Voluta. Múlt hét végén 29 sárkányhajó állt rajthoz a Mosoni-Dunán, ahol új hajót is felszenteltek.

Múlt szombaton kicsit újra átélhettük a hamisítatlan Voluta-hangulatot. Igaz, a rendezvény fesztiváljellegét felülírta a járvány, hiszen az esti koncertek elmaradtak, de így sem unatkozott az, aki kilátogatott az Itató szabadstrandra és a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület telephelyére.

A felkészülés is később kezdődhetett el

– A szent Iván-éjhez legközelebb eső hétvégén tartjuk meg a Volutát minden évben. Idén sajnos erre nem volt lehetőség a járvány miatt. Sokáig bizonytalan volt, hogy elmarad a program vagy lesz még lehetőség nyáron a megrendezésére. Aztán úgy döntöttünk, hogy a koncertek elhagyásával megszervezzük sportrendezvényként – tudatta Pollhammer Jenő, a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület elnöke. A járványügyi helyzet azonban nemcsak a forgatókönyvet írta felül. Idén sajnos kevesebb csapat is indult a megmérettetésen, pedig ezúttal a JátszÓvár Voluta 2020 című TOP-projektnek köszönhetően ingyenesen lehett jelentkezni, és sajnos a szokásos áprilisi felkészülési start is eltolódott.

Új hajók

A rendezvény sárkányhajószenteléssel kezdődött, Zsódi Viktor, a piarista iskola igazgatója áldásával. Hajófelvonulás is indult a Mosoni-Dunán, a legkülönbözőbb vízi járművekkel. A sárkányhajó mellett nem hiányozhatott a kajak, a kenu, a gondola, a motorcsónak és a SUP sem. Utóbbiból, az állószörfből a nap folyamán bemutatót is tartottak.

– Sokat jelent nekünk, hogy két pályázatnak köszönhetően új hajókat tudtunk beszerezni. A sárkányhajót a JátszÓvár Voluta 2020 című TOP-projektben, míg öt darab egy-, két- és négyfős evezős hajót a Magyar Evezős Szövetség támogatásával.

Ezek több millió forintos eszközök, amire saját forrásból nem lett volna lehetőségünk – fűzte hozzá az egyesületi elnök.

Visszatérő versenyzők

A legtöbb csapat már rutinosnak számít a tizennegyedik éve megszervezett versenyen. Cégek, baráti társaságok és néhány település is képviseltette magát. A tavalyi nyertes Kimlei Sárkányok, mint mondták, azért jöttek, hogy a kupát idén is megtarthassák. Sikerült is nekik! Bertalan Ákos csapatkapitány arról tájékoztatott. hogy hetente kétszer edzenek, és téli edzéseket is tartanak. Világ- és Európa-bajnok is szelte velük a habokat, ottjártunkkor győztesen szálltak ki a hajóból. Tomasitsné Eller Katalin alapító tagja az egyesületnek, szerinte a sárkányhajózás kondícióban tartja a testet.

A dunaszigeti team tagjaként Cseh Benjamin polgármester is kivette részét a munkából. Ő arról számolt be, hogy öt éve kért önkormányzati támogatást a Szigeti Hajósok formáció, amit meg is kaptak. Rá egy évre már a településvezető is hajóban ült. Augusztus elején Dunaszigeten szerveztek sárkányhajóversenyt a Zátonyi-Dunán, ahol egyébként a felkészülések zajlanak. Ők szintén egy TOP-projekt keretében tudtak sárkányhajót vásárolni.

A Levél Dragon a levéli sportegyesület egyik szakosztályaként működik, s a helyi önkormányzat támogatását is élvezi – amint azt Kiss Béla polgármester elárulta szurkolás közben. A tűzoltók is a kezdetek óta versenyeznek, Szilágyi János, a mosonmagyaróvári kirendeltség vezetője szerint ez is egy jó alkalom a munkatársakkal, családtagokkal való közös együttlétre.