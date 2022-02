A Valentin- vagy Bálint-nap minden elvárástól vagy nézettől függetlenül alkalmas lehet arra, hogy a párok közelebb kerüljenek egymáshoz. Alkalmas ez a nap arra is, hogy számot vessenek azzal, hol tart a kapcsolatuk. Egy kis figyelmesség minden esetben jól esik, nemtől függetlenül mindenki örül, ha szerettétől, kedvesétől odafigyelést kap. Azonban nem mindegy, milyen az a bizonyos meglepetés, hogy valóban romantikusra sikeredik, vagy esetleg közelebb visz a sértődéshez. Ha egy kapcsolat labilis, akkor a kutatások szerint a Valentin-nap nem csak a romantikáé lehet, hanem esetleg az addig elodázott szakításé is. E nap azonban akaratlanul is alkalmat teremt arra, hogy tényleg boldog pillanatokat éljenek át a párok, de az is előfordulhat, hogy az egyik félnél – főleg a nőknél - titkos vágyak, elvárások vannak, ugyanakkor a másik félnek - itt többnyire a férfiakat említik -, eszébe sem jut, hogy e titkos reményeket valóra váltsa, mivel nem tartja magát romantikus alkatnak.

Átgondolt meglepetés

Szabó Judit mentálhigiénés szakembert több évtizede foglalkoztatja a Valentin-nap, párjával a kezdeti teljes elutasítástól ma már eljutottak az elfogadásig, sőt, az ünneplésig, ahogy fogalmaz. Azt tanácsolja, hogy ezen a napon mindkét nem, férfi és nő egyaránt tegyen fel három kérdést magának, és csak azután döntsenek, megünneplik-e, és ha igen, mivel is lepik meg e napon a kedvesüket. Érdemes visszaemlékezni, hogy az eddigi ajándékok őszinte örömöt jelentettek-e, a megajándékozott tényleg szerette –e, vagy csak illedelmesen megköszönte azt. Átgondolható az is, hogy a kedves említett-e valamit, aminek örülne, amire szüksége lenne. Mi a célja az ajándéknak vagy meglepetésnek? A partner fontos-e számukra, szeretnénk tényleg az érzéseinket kifejezni, vagy csak le akarjuk tudni e divatos hóbortot és azzal kipipálni napot. Ha pedig esetleg gond van a kapcsolatban, jó ötlet-e Valentin-napon bocsánatot kérni, vagy tudatni, mennyire megbánták, amit tettek. Ha ezeket sorra veszik, akkor biztosan akad a számtalan lehetőség közül valami őszinte meglepetés, gesztus, ami mosolyt vagy örömkönnyet csal a kedves arcára.

A párkapcsolatban és nem csak Valentin-napon, az odafigyelés a lényeg, a másik számára megtenni valamit, ami neki boldogságot jelent – mondja Abonyi Barbara coach, aki azt tanácsolja, egy meghitt beszélgetés is felérhet, sőt többet jelenthet a legdrágább ajándéknál, ha az őszinte érzésből fakad. Egy közös reggeli, vacsora, nyugodt kávézás, teázás vagy séta is tartogathat vidám vagy érzelmes perceket - és erre az év bármely napja kiválóan alkalmas lehet, ha a rohanó hétköznapokban egymásra figyelve megállunk egy pillanatra –, amit esetleg „megfűszerezhetünk vagy megédesíthetünk” még virággal, más apróbb meglepetéssel.

Milyen ajándékot?

Nem csak a nők, a férfiak is szeretik az ajándékba kapott tárgyakat, amire azt mondhatják, a kedvesemtől kaptam. Hölgyek esetében egy fehérnemű lehet romantikus, ahogy egy ékszer is, az sincs előírva, hogy drágának kell lennie, a lényeg, hogy a megajándékozott személyéhez illő legyen. Egy kedves üzenet, idézet vagy egy szerelmes vers, pláne, ha saját kútfőből származik, is lehet a romantika netovábbja egy nő számára, saját kézírással még meghatóbb, ha pedig a férfi (vagy a nő, és miért is ne…) szerelmes levelet küld a kedves szárára, ne felejtse időben feladni, és a pontos címzés is elengedhetetlen. Sokan írnak üdvözlőkártyát, hogy kimutassák érzelmeiket, és tudassák: a másik fontos nekik. A Valentin-napi üdvözlőkártyákkal kapcsolatban lehet olvasni a sorok között: a küldőről sokat elárul az, hogy milyen lapot választ. Mindkét fél szereti, ha elismerik, és büszkék is rá, egy „oklevél” készítése is jó ötlet, amelyen felsorolják szívük választottjának szerethető tulajdonságait. Egy kis kreativitással felejthetetlen gesztus lehet, ahogy egy fénykép vagy videó küldése is, amiben szívet dobogtató üzenetet küldhetnek meglepetésként. Hölgyeim és uraim! A saját kezűleg készített finomság figyelmes és személyes, biztos sikert lehet vele elérni. És a virág mindig jó választás, egy kis desszerttel kiegészítve, amihez csak két dolgot kell tudni, mi a kedves kedvenc virágja és édessége. „Mellesleg a virágok színükkel, illatukkal és szépségükkel hozzájárulnak a jó közérzethez, ajándékozásuk Valentin-naptól függetlenül is örömet szerez annak is, aki adja, és annak is, aki kapja” – tette hozzá Szabó Judit.

Egy új kapcsolatban

A friss partnerkapcsolatokban el lehet rontani a Valentin-napot azzal, ha a párok egyike túllő a célon azzal, hogy túl drága ajándékot ad. Egy kialakulóban lévő kapcsolatban a másik lekötelezettnek fogja érezni magát, és kényszert érez majd arra, hogy ezt viszonozza. Fontos, hogy az újdonsült párok megbeszéljék, hogyan szeretnék megünnepelni e napot, mit várnak el a másiktól, ők maguk milyen ajándékot szoktak vagy szeretnének adni. Az éppen csak elkezdődött kapcsolatban teljesen megfelelő egy vacsora és egy kártya, még úgy is, ha a pár felezi a költségeket. Ha pedig más-más elképzelésük van a romantikus ünnepről, akkor érdemes kompromisszumot kötni, de annak olyannak kell lennie, amely mindkét fél számára elfogadható. A lényeg, hogy nem szabad görcsölni vagy túlbonyolítani egy friss kapcsolatban a Valentin-napot, ám annak „kezelése” sok mindent el fog árulni az új partnerről, ami akár a jövőre nézve is hasznos lehet.

Szent Valentin, a szerelmesek védőszentje

A február 14-én ma már világszerte elterjedt virágadás vagy ajándékozás a 3. században élt Szent Valentin, vagy magyarul Szent Bálint hithű katolikus püspök nevéhez fűződik, aki kiállt az emberek jogaiért. Az akkori uralkodó, II. Claudius úgy vélte, a nőtlen férfiakból jobb katonák válnak, mint azokból, akiknek feleségük és családjuk van, ezért megtiltotta a fiatal férfiaknak a nősülést. Valentin püspök viszont ezt a döntést károsnak vélte, ezért titokban összeeskette a szerelmeseket, még a katonákat is, és a friss házasokat a saját kertjéből szedett virágokkal ajándékozta meg. Amikor II. Claudius rájött az árulásra, bebörtönözte a papot, ahol Valentin összebarátkozott a börtönőrével, a legenda szerint hite erejével, imáival visszaadta az őr vak lányának a látását. Kivégzése előtt a püspök üzenetet is küldött a lánynak, amelyet így írt alá: „A Te Valentinod.” Ez a leggyakoribb magyarázata a Valentin-napi üzenetküldés eredetének. A pápa 496-ban elrendelte, hogy az addigi pogány Luperkalia ünnep helyett február 14-én Szent Valentinre emlékezzenek, és azóta ez az ünnep a szerelmes üzenetek napjává vált, és Szent Valentin lett a szerelmesek védőszentje.