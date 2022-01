Országos Kéktúra. Büszkeség és elismerés a táv végén, néha talán az egyéni teljesítőképesség határainak feszegetése, csodás tájakon átívelő természetjárás, sporttársak megismerése, egyfajta zarándoklat Magyarország szépségének felfedezésében. Az elmúlt hatvan évben több mint 7300-an járták be a teljes távot és jogosultak az érte kapott jelvény viselésére. Hazánk leghíresebb vándorútja a felfedező kedvű kirándulóknak, ahogy eddig, úgy a jövőben is másfélmillió lépésnyi páratlan élményt tartogat.

Az idők során számos nyomvonal-változtatást megélt Országos Kéktúra népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy évente több ezren vágnak neki a kék út teljesítésének, amely az osztrák–magyar határtól, a Kőszegi-hegységben álló Írott-kő-kilátótól a szlovák–magyar határhoz közeli Hollóházáig vezet. Jelenlegi hossza 1168 kilométer, a szintidő 343 óra, ami azt jelenti, hogy folyamatos, pihenés nélküli gyaloglással több, mint két hétig tartana. A 27 szakaszra felbontott út során az igazolófüzetbe 152 egyedi bélyegzőlenyomatot kell begyűjteni a sikeres teljesítéshez.

Bejegyzett védjegy

Az Országos Kéktúra jelvényszerző túramozgalmat 1952-ben indította útjára a Budapesti Lokomotív Sportkör Természetjáró Szakosztálya, a Lokomotív Turista Egyesület jogelődje, dr. Vízkelety László kezdeményezésére. 1979-ben pedig a magyar ismeretterjesztő filmtörténelem legismertebb és legkedveltebb sorozata, a Másfélmillió lépés Magyarországon is végigkalauzolta kedvcsinálóként a nézőket a festői útvonalon. A National Geographic 2020-ban a világ 25 leginkább ajánlott utazási célpontja közé sorolta az Országos Kéktúrát. A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) felkarolta az Országos Kéktúra mozgalmat és 1961-ben átvette a túra szervezését és irányítását, amely a szövetség bejegyzett védjegye lett, a teljesítőket oklevéllel és jelvénnyel ismeri el. A Kéktúra végigjárása sem időponthoz, sem időtartamhoz nincsen kötve, nincs nevezési díja sem, a résztvevők között hétévestől 95 évesig találunk vállalkozó szellemű túrázót.

Nekivágni, de nem az ismeretlennek

Gere Gergő, a Bakancskoptató blog szerzője – több évtizednyi túrázással a háta mögött - néhány hónapja újra megcélozta e táv teljesítését. A szakaszok persze nem ismeretlenek számára, jónéhányat megjárt már évekkel ezelőtt, ám egy ajándékba kapott új pontszerző füzet adott „lendületet”, és egy túratárssal nekivágtak, ugyan nem az ismeretlennek, ahogy fogalmazott, és ez év végéig ő is a Kéktúra teljesítők méltán büszke és elszánt táborához szeretne tartozni.

Több szakaszban vagy egyvégtében

Az alapos felkészülésre időt kell hagyni, ha valaki kedvet érez, vágjon bele, de előtte azért nem árt néhány előtúrával gyakorlatot szerezni – tette hozzá Gergő. Az MTSZ kektura.hu honlapja kitűnő segítség, a folyamatosan frissülő és letölthető applikációk megkönnyítik a természetjárásnak e formáját. A pecsételőhelyekről, elterelésekről is megtalálhatók a legfrissebb információk. Túratársával először a közeli távokat járták, járják, azt tapasztalja, a nagyvárosok és a főváros melletti útvonalon azért gyakrabban találkoznak kéktúrázókkal. Sajnos nincs lehetősége egyvégtében „végigvándorolni” a közel 1200 kilométernyi útvonalat, de nagyon szívesen kipróbálná majd egyszer úgy is. Az üzemanyag árát megspórolhatjuk a tömegközlekedési eszközökön, ahol a kéktúrázóknak kedvezményt lehet igénybe venni, a turistaszállókban olcsón tölthetjük az éjszakát, amellett, hogy támogatjuk a tényleg nem extra profitért dolgozó, ám lelkes és turistakedvelő szállásadókat. Gere Gergő azt is tanácsolja, ugyan 113 kilátó nyújt pazar kilátást a távon, de érdemes apróbb kitérőket is beiktatni a túraútvonalon, hiszen kis távolságban még több különleges látnivalóban lesz részünk.

Praktikák és taktikák

Gergő a téli időszakban szeretné teljesíteni a Pilis, Börzsöny és Cserhát szakaszt, egyéni felszerelésével mínusz tíz fokig kinn is tud aludni. - Ilyenkor nagyobb a kihívás, barátom, Heim Tankréd is télen teljesítette a távot egyvégtében, heti egy szállást iktatott be, a többi napokon a természetben töltötte az éjszakát. Toplak József, akire, mint példakép is tekintek, már háromszoros teljesítő, ő volt az első, aki 80 nap alatt járta végig ezt a csodálatos vándorutat – említi az „elődöket” Gere Gergő, aki néhány praktikát is megosztott velünk.

A pecsételéshez vigyünk magunkkal egy papírlapot, amin kipróbáljuk a pecsétlenyomatot, mielőtt egy tintapacát nyomnánk a füzetbe. Viccesen hozzátette még, hogy a hátizsákba először a bélyegzőpárna és a pecsételőfüzet kerüljön, minden más csak utána, nehogy a megtett út végén érjen meglepetés bennünket. A 24 órán belüli folyamatos teljesítés a lényeg, ha nem ennek megfelelően vezetjük a kiskönyvet, saját magunkat csapjuk be, és megemlítette, hogy kispistának nevezik maguk között a kéktúrázók azokat, akik a távot lerövidítik, vagy valamilyen más formában megkönnyítik. A vadak ellen sok tennivaló nincs, ők jobban félnek tőlünk, mint mi tőlük, a vaddisznó csak akkor veszélyes, ha a kicsinyeit félti, egyébként az interneten lehet tájékozódni a szarvasbőgés idejéről is. A vadsíp kiváló távolságtartó és figyelmeztető a kutyák ellen is, esetükben még a riasztóspray tesz jó szolgálatot, ha esetleg szükség lenne rá.

Nincs rossz idő, csak felkészületlen túrázó

A Bakancskoptató blog szerzője úgy véli, mint minden más esetben is, nem csak a kéktúra teljesítéséhez igaz az a mondás, miszerint nincs rossz idő, csak felkészületlen túrázó. És hogy miért a télen indult útnak? Gergő a már említett Tankréd barátja nézetét vallja magáénak is: „Nem szeretem a meleget, és ilyenkor nincs szúnyog, se más bogár. Télen fel lehet még venni egy újabb ruharéteget magunkra, ha fázunk, nyáron azonban a hőségben nem lehet több bőrt lehúzni magunkról. Mindenkinek más a prioritás, ahogy az életben, úgy a túrázáskor is.”

Országos Kékkör

Az Országos Kéktúra, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra és az Alföldi Kéktúra közösen alkotják az Országos Kékkör közel 2600 km-es útvonalát.

Tetszőleges irányból és szakaszolással

Az Országos Kéktúrát gyalogosan, tetszőleges irányból és szakaszolással, hatéves kortól egyénileg vagy csoportosan lehet bejárni időkorlát nélkül. A táv sikeres teljesítéséhez az útvonalon kihelyezett egyedi bélyegzők lenyomatait kell begyűjteni az Országos Kéktúra útvonalvázlat és igazolófüzet című kiadványba. A Magyar Természetjáró Szövetséghez ellenőrzésre beküldött és leigazolt, sikeres teljesítők az OKT egyedi sorszámozott jelvényét és oklevelét kapják.

Megfogható, teljesíthető és élményt adó feladat

Az 1950-es évek elején a Budapesti Lokomotív Sportklub Természetjáró Szakosztályának vezetői új ötleten törték a fejüket. Szerettek volna olyan célt kitűzni sporttársaik elé, amely egyszerre megfogható, teljesíthető és élményt nyújtó feladatot ad. Így találták ki az „Országos Kék” jelvényszerző túramozgalmat, amelynek ötletét a Szent István király halálának 900. évfordulóján megtartott országos vándorlás, turistazarándoklat adta.