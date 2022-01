A digitalizáció miatt megnövekedő internethasználati idő miatt a gyermekek még inkább ki vannak téve az online zaklatásnak. A szülőknek ezért is kell jobban odafigyelnie annak megelőzésére és megszűntetésére – mutatott rá a győri Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítője, Szücs Evelin.

Online zaklatásról beszélünk, ha valakit interneten keresztül rendszeresen, ismétlődően háborgatnak, megfélemlítenek, a magánéletébe beavatkoznak, ami negatívan befolyásolja az áldozat életét. Sajátossága, hogy a zaklatónak anonimitást biztosít, a gyermek nem is látja, hogy kitől érkezik, nagyobb nyilvánosságot kap, és az áldozat nem tud elzárkózni előle. A zaklatás lehet identitáslopás, kiközösítés, de szexuális tartalmú üzenet egyaránt. A gyermek önértékelésére negatív hatással van, aki sokszor önmagát hibáztatja a történtekért. Az önbizalma sérül, szorongóvá, rosszkedvűvé válik, érdeklődését elveszíti a korábban kedvelt dolgok iránt – beleértve a közöségi médiát is -, tanulmányi eredményében is romlás figyelhető meg, társas kapcsolataiban és a szülőkkel való viszonyában zárkózottá válik.

Illusztráció: dreamstime

Elengedhetetlen a felelősségteljes internethasználatra tanítás, legyenek annak szabályai. Tetteinknek következménye van, ezért kell minden esetben körültekintően eljárni, hiszen egy jó viccnek tűnő cselekedettel akár bűncselekmény is elkövethető. A támogató szülői háttér nem a tiltásra épül, és fontos, hogy a gyermeknek legyen lehetősége beszélni az őt ért zaklatásról egy számára megbízható felnőttel, aki segít továbblépni. Fontos rendszeresen beszélni a gyermekkel arról, hogy milyen tartalmakat néz, kikkel áll kapcsolatban az interneten.