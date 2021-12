A fagyérzékeny évelő virágok esetében a legtöbb vitát a muskátli teleltetési módozatai váltják ki – mutat rá Ujhelyy Károly hobbikertész, a Kertszövetség országos elnökségének tagja. Hogyan járjunk el a kedvenc muskátlink esetében, hogy jövőre is szép virágokat hozzon, amiben majd újra gyönyörködhetünk? Hol és hogyan „tegyük el télire”? Felfüggesztve, cserépben, világos helyen, pincében? Mindenki másra esküszik, vagy éppen egyik megoldás sem jön be. Illetve az egyik legjobbnak minősült hely – a társasházak lépcsőházának ablaka előtt – sajnos tűzbiztonsági irányelvek miatt már nem jöhet szóba. Pedig ott jól átvészelték a teleket a muskátlik a balkon- vagy kerttulajdonosok legnagyobb megelégedésére. Azért akad még lehetőség, csak körültekintően kell eljárni, de valljuk be, némiképpen a szerencse is „nyom a latba”, ha muskátlival próbálkozunk.

A muskátli teleltetéséhez az elhalt, gombás, öreg hajtásokat törjük ki, és a felnyurgult hajtásokat is törjük vissza a legalsó oldalhajtásig. Távolítsuk el a virágokat és bimbókat is. Fotó: Ujhelyy Károly