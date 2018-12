Adventi este

Vasárnap este egy gyerekkoromban látott kép jutott eszembe. Nem tudom már, hogy festmény vagy fotó volt-e, de egy városi jelenetet ábrázolt: beszélgető, kezükben poharat tartó felnőttek. A kép szélén korcsolyázó gyerekek, a téren letaposott hó, kicsi faházak, karácsonyi fények és egy zenekar muzsikál a felső sarokban. Ez a kép jutott tehát eszembe és a róla sugárzó hangulatot éreztem advent első vasárnapján, amikor az esti mise után családommal kiléptünk a csornai premontrei templomból.



A városháza elől csak a hó és a jégpálya hiányzott, a többi adott volt. Még a zene is szólt az egyik sátor alól. Ez az igazi kisvárosi hangulat, gondoltam. A főút másik oldaláról Csorna karácsonyi Trabantja fénylett át, a Szent István tér fáin pedig a megújított fényfüzérek világítottak. Az emberek együtt indultak el a rendház elől a főtér felé. Gyerekeimnek sem kellett kérlelniük, hogy körülnézzünk az adventi vásárban. Meg is kapták csavart, sült krumplijukat és sült gesztenyéjüket. A tömegben családokat láttam, fiatalokat, idősebbeket, kamaszokat. Mindenki előzékeny volt a másikkal, nem volt tülekedés, békésen vártunk a sorunkra, közben beszélgettünk. Jól éreztem magam a városháza előtt. Valahogy együtt volt mindenki, aki ott volt.



Ady Endre egy kevésbé ismert karácsonyi versének, a Ma tán a béke ünnepelne kezdetűnek sorain gondolkodtam a múlt héten többször is: „Ma úgy kén’, hogy egymást öleljék / Szívükre mind az emberek- / De nincs itt hála, nincs itt béke: / Beteg a világ, nagy beteg…"



Talán ebben még sincs igaza a költőnek.



Fogadjuk meg Márton premontrei apát adventi gondolatait a tudatos, minőségi együttlétről: „Váljunk karácsonyra »szent családokká« az egymás iránti odafigyelésben, egymás megismerésében és egymás segítésében."