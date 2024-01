Eladó ingatlan 1 órája

Itt a nagy alkalom, hogy saját halastava legyen! Nem akármilyen hétvégi házat árulnak Bősárkányon - fotók

A Bősárkány külterületén található ingatlan nem csak pecásoknak, de nyugalomra és pihenni vágyóknak is tökéletes választás, ráadásul most árcsökkenéssel vásárolhatja meg az új tulajdonosa. A ház a legmodernebb technológiával készült, így a párának is ellenáll. A tóra a konyhából, a nappaliból, és a 30 nm-es belső galériából is tökéletes a látvány.

A nyaraló Bősárkány külterületén, a Fertő-Hanság Nemzeti-park közvetlen szomszédságában található. Fotó: Ingatlanbazár

“NAGY ÁRCSÖKKENÉS !PECÁSOK, NYUGALOMRA VÁGYÓK,PIHENNI AKARÓK FIGYELEM !"LEGYEN EGY SAJÁT HALASTAVA"! Mosonmagyaróvár és Csorna között félúton Bősárkány-Szávízen eladó, egy 520 nm-es telken álló, 72 nm hasznos alapterületű, nappali + 2 szobás, tovább beépíthető felső szintű, fürdőszoba-zuhanyzós, 2004-ben épült, szigetelt, téliesített faépítésű nyaralóház. Amennyiben szeretné megtekinteni ezt a csodaszép helyen fekvő ingatlant, kérem hívjon akár hétvégén is a számon.

NYARALÓ A nyaraló Bősárkány külterületén, a Fertő-Hanság Nemzeti-park közvetlen szomszédságában található. A hely különlegessége a ca. 30 hektáron elterülő horgásztó, melynek igényesen kiépített 2,5 km hosszú partszakaszán, saját stéggel rendelkező faházakat alakítottak ki. A halastóban rendszeresen újratelepített növényevő és ragadozóhalak teljes skálája megtalálható. Vadregényes, izgalmas partszakasz, különleges madárvilággal. Az elképesztően csendes, nyugodt környezetben épített nyaralónak a legnagyobb értéke, a halastóból való tulajdonrész birtoklása, mely az ingatlan vételárának a részét képezi. A légkondicionált nyaralóház a legmodernebb technológiával készült:a telipadlózott, üvegszálas szigetelőanyagnak köszönhetően ellenáll a párásságnak, a hívatlan látogatóknak, a bogaraknak. Előrekezelt, "zöld oszlopok" kerültek a földbe. Az ingatlan fűtését rendkívül hangulatos fatüzelésű, üveges kandalló biztosítja. A nyílászárók a szokásosnál jóval nagyobb felületű műanyag ablakok, mely a tóra a konyhából, a nappaliból, vagy a 30 nm-es belső galériából is csodást látványt biztosítanak. A burkolatok 14 mm vastagságú tölgyfa parketta. Az ingatlan tetejét a szomszédos házaknak megfelelően zöld színű zsindelytető borítja, 2 cm-es hungarocell szigeteléssel. A nyaraló legnyugalmasabb része a 35 nm-es hatalmas terasz kiülőkkel, ahonnan néhány lépcsőfok vezet a saját stégre. Az ingatlant gyönyörűen gondozott kiskert veszi körbe, magas rózsákkal, tujákkal, platánfával. A kert egész területén a vízellátást egy 21 méter mélyre fúrt kút biztosítja, automata öntözőrendszerrel.Parkolni a zárt, fedett térkövezett autóbeállóban 2 autó számára lehetséges. A fotókon látható bútorok jelentős része, a vételár részét képezi (pl. bútorok,hűtők, wifivel vezérelt elektromos eszközök, ágyak, székek stb). KÖRNYÉK A környéken kb. 2 km hosszan kiépített partszakaszon várja a horgászni, vagy kikapcsolódni vágyókat. A halastó partján saját partszakasszal rendelkező faháza épültek, kb. 2-4 fő elhelyezésére szolgáló épülettel. Az üdülőövezet zárt, biztonságos, elektromos kapun keresztül közelíthető meg, csak a tulajdonosoknak lehetővé téve a belépést.[...]” További hasonló ajánlatok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.

