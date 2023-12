ELADÓ lakás Győrben a Radó-sziget közelében!

Egy több mint 200 éves épületben kínálunk eladásra egy 2020-ban teljeskörűen és szakszerűen felújított 92 nm-es nappali + 3 szobás lakást.

A ház már az 1800-as évek elején készült térképeken is szerepel, így a tulajdonosok is ehhez méltóan újították fel a XXI.század vívmányait felhasználva.

Az eredetileg 2 szobás lakást átalakították és a tetőtér is beépítésre került, így lett a lakás nappali + 3 szobás.



A földszinten helyet kapott egy Neff és AEG gépekkel felszerelt konyha ehhez kapcsolódó étkező és nappali.

Az étkező- és dohányzóasztal, valamint a lámpa is a ház egykori tető gerendáiból készültek.

Itt található még egy szoba (jelenleg játszó szoba) egy fürdő, és egy különleges hangulatú mosdó.



Itt tudunk kimenni az udvarra, ahol 5 lakás lakói találkozhatnak.

Az emeleten 2 szoba, egy háztartási helyiség és egy gardrób került kialakításra.

A lépcsőn felérve található egy kis ablak, amit a tulajdonosok megőriztek eredeti formájában, mind a két szoba a közös erkélyre nyílik.

A tető úgy lett kialakítva, hogy ott nyárestéken élvezhetjük a csillaghullást, vagy akár napelem telepítésére is alkalmas.



A ház melegéről villany fűtés gondoskodik a padlón keresztül, de ezen kívül a szülői hálószobában hűtő-fűtő klíma is kiépítésre került, valamint a gyerekszobában és az étkezőben a kiállás megtalálható.

Ez kiegészíthető a frissen rakott cserépkályhával (kémény, bélés is).

A lakáshoz igény szerint 25 nm-es pince is vásárolható..[...]”

