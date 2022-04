12.31 - "Most négy évre megszabjuk, merre haladjunk"

Hosszú sorokban várakoztak délben a jeges téli szélben Győrben a Kálvária utcában, ahol a Nádorvárosi Ének-Zene Általános Iskolában három szavazókört is berendeztek. A várakozók között felfedeztük Bede-Fazekas-Csaba Kossuth díjas operaénekest, a Győri Nemzeti Színház tagját, aki párjával, Marcsival érkezett. Meg is lepődtek, milyen sokan várakoznak a bejutásra.

- Koromnál fogva, már nagyon sokszor szavaztam, így vannak tapasztalataim. Négyévente megkérdezik a véleményünket. Amúgy is mindenkinek van véleménye, amit el is mond, de legtöbbször nem ott és nem úgy, ahogy kellene. Most itt a lehetőség, ezzel mindenkinek élni kell. Most négy évre megszabjuk, merre haladjunk. Ezzel a lehetőséggel élni kell. Én így érzem, és remélem honfitársaim is így gondolják – mondta el véleményét a művész.

Bede-Fazekas Csaba - fotók: Huszár Gábor