Megyei foci – Nincs feljebb: nagyot csalódtak a kiscsapatok

Az alacsonyabb osztályokból nem nevezhetnek feljebb a szezon közben véget érő bajnokságok élen álló csapatai, amelyek közül többen is számoltak feljutással.

A koronavírus-járvány miatt az MLSZ befejezettnek nyilvánította az alacsonyabb osztályú bajnokságokat, s úgy döntött, bajnokot és kiesőket sem hirdet. Ám amíg az NB II-ből például lesz feljutó az élvonalba, az amatőröket érintő csoportokból nem nevezhet a magasabb osztályba a zárótabellán élen végző együttes. Ezzel kapcsolatban kérdeztük meg a megyei III. osztályban első helyen záró csapataink vezetőit.

„Jól sikerült erősítenünk a szezon előtt. Az élen álltunk, amikor félbeszakadt a bajnokság, s talán többen már úgy gondolták, feljebb is léphetünk az idény végén. Kimondott elvárás azonban valamelyik dobogós helyezés megszerzése volt, s nem született arról döntés, hogy vállalnánk-e a magasabb osztályú szereplést – kezdte Kollár Gábor, a Mezőörs elnöke. – Amiatt viszont mindenképp csalódottak vagyunk, hogy nem lehettünk bajnokok. Utoljára 2002-ben voltunk elsők, s jó lett volna újra aranyéremnek örülni. Ettől függetlenül nagy előrelépésnek számít az eredmény, amit elértünk.”

Mecséren nagy terveket szövögettek a klubvezetők.

„Az volt az elképzelésünk, hogy hazahívjuk a környékbeli csapatoktól a fiataljainkat, ha sikerül a feljutást kiharcolni – árulta el Dániel Csaba elnök. – Bár így is sok helyi játékosnak tudunk sportolási lehetőséget biztosítani, azt gondolom, hogy a tartalékcsapatoknál harminc évre kellene a korhatárt feljebb vinni. Mivel a tartalékaink is az első helyen álltak, két aranyéremmel sporttörténelmet írhatott volna Mecsér, így nagyon-nagyon csalódottak vagyunk, hogy nem hirdetnek bajnokot. Úgy vélem, ha csak egy rövidebb rájátszás formájában is, de be lehetett volna fejezni az idényt. Azonban, ha már így alakult, azt javaslom a többi egyesületnek is, használja ki a szünetet és tegye rendbe a pályáját. Egy kicsi pluszráfordítással csodákat lehet művelni.”

„Az elmúlt években sokat tettünk azért, hogy ütőképes csapatunk legyen Levélen, s bár az elmúlt idény nem sikerült, ebben a bajnokságban egy eredményes csapatot és utánpótlást tudtunk összerakni a településen – mondta Babai Dezső elnök. – Többen igazoltak hozzánk azért, hogy aztán majd a magasabb osztályban szerepeljenek. Számukra is csalódás, hogy erre nem lesz lehetőség, bár én még bízom benne, hogy valahogy feljuthatunk. A járvány miatt sajnos lesznek olyan klubok, amelyek a nehezebb anyagi körülményeik miatt nem tudják majd vállalni a megyei másodosztályt, s talán a helyükre léphetünk. Amúgy, bár ez nem hivatalos elismerés, saját magunk vettünk egy serleget és aranyérmeket, hogy megköszönhessük játékosainknak a szép teljesítményt.”

Az Ikrény nagy csatában állt a nyúliak második csapatával, s több győzelmének köszönhetően lett első a zárótabellán.

„Örülünk és nagyon büszkék vagyunk a csapatunkra, hiszen csak nemrég alakult újjá az együttes, amelyben egyre több helyi futballista játszik. Az első öt hely valamelyikének megszerzését tűztük ki célul, nem volt tervünk bajnokságot nyerni, már csak azért sem, mert utánpótlás nélkül egyelőre nem tudnánk vállalni a magasabb osztályú részvételt. Azt persze sajnáljuk, hogy nem lehetünk aranyérmesek, de várjuk a következő bajnokságot, amelyben szeretnénk a mostanihoz hasonló, jó teljesítményt nyújtani” – fogalmazott Tóth Ildikó, az egyesület elnöke.

Himodon nagyon sajnálják a döntést.

„Talán össze tudtunk volna szedni annyi fiatalt, hogy aztán elinduljunk a magasabb osztályban, sajnáljuk, hogy a szövetségben így döntöttek. Ezen a szinten a sport, a futball szeretete miatt játszanak a csapatok, s talán épp emiatt is megérdemelték volna azt az egy-egy serleget és a pár darab érmet. Amúgy a klubvezetés úgy döntött, csináltatunk mi érmeket, kupákat, amiket át­­adunk a felnőtt- és tartalékcsapatunk tagjainak. Úgy érzem, az amatőr futball nincs idehaza kellően megbecsülve” – mondta Kocsis István, a himodiak csalódott elnöke.

„Nem számoltunk a feljutással, mert nem is tudnánk tartalékcsapatot nevezni a magasabb osztályban. Nyilván az elmaradt bajnoki cím miatt csalódottak vagyunk, nagy bizonyossággal sikerült volna az idény végéig megőrizni az elsőségünket, ám az egészség mindennél fontosabb” – szögezte le Rádler Attila, a fertőendrédi klub elnöke.

„Kicsiny település vagyunk, mintegy négyszáz lakossal, s nekik és magunknak is szerettünk volna bizonyítani a bajnokságban. Ezért is erősítettünk, s célunk volt mindenképp legalább a dobogóra kerülni. Csupán három mérkőzést kellett volna még lejátszani, ezért is vagyunk nagyon elkeseredve. Sokat jelentett volna nekünk egy érem, méltatlan, hogy nem fejezhetjük a bajnokságot” – mondta Bozsoki András, a Répcevis elnöke.