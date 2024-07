Azt lehet olvasni, a Forbes magazin a párizsi olimpia előtt elkészítette felmérését Magyarország legértékesebb sportolóiról. A gazdasági lap listáján elfoglalt helyezés a versenyzők pénztermelési képességét és sporteredményeit mutatja meg: ki mennyire képes kihasználni az abban rejlő üzleti lehetőségeket.

Az idei listán komoly túlsúlyban vannak a labdarúgók, a huszonöt legértékesebb sportoló közül tíz a futballista. A cikk kiemelte: megkérdőjelezhetetlen tény, hogy a labdarúgás továbbra is a legnagyobb tömeget megmozgatni képes sportág, ezenfelül pedig a magyar válogatott nagyot lépett előre az elmúlt években. A Forbes szerint a nemzeti csapat folyamatosan termelte ki magából a „jó sztorikat”, és közben „megjelent a színen egy szupersztárkarakter is, a Liverpoolba szerződő csapatkapitány, Szoboszlai Dominik”. A labdarúgó vezeti a listát a második helyezett Szilágyi Áron vívó és a harmadik Gulácsi Péter labdarúgó előtt. A huszonötben egyébként idén először nem szerepel sem kajak-kenus, sem női kézilabdázó.

Mindez talán ellentétes azzal a negatív kommentcunamival, ami a vártnál talán valóban kicsit halványabb Európa-bajnoki szereplés után célba vette Szoboszlait és a magyar válogatottat a közösségi médiában. Persze már akkor is tudni lehetett, hogy ezek nagy része valószínű, politikai indíttatásból született.

A neten gyakori téma a sportolók jövedelme is, legutóbb Hosszú Katinka visszavonulás utáni várható busás életjáradéka mozgatta meg a hozzászólók fantáziáját. Erről az a véleményünk, a lehetőség mindenki előtt adott volt hasonló sikerek eléréséhez. Az irigység pedig sosem jó tanácsadó, a jobb fizetésekért mindenkinek máshol kell kopogtatni.