Az ETO FC Győr folytatta remek sorozatát az OTP Bank Liga 10. fordulójában. Az első félidőben hátrányba kerülő zöld-fehérek a második játékrészben fordítottak és egygólos győzelmet arattak a Zalaegerszeg vendégeként (1-2). Az ETO öt forduló óta veretlen, ebben a szakaszban három győzelem és két döntetlen a mérlege.

ETO: Claudiu Bumba hosszú sérülése után győztes góllal tért vissza. Fotó: Nemzeti Sport

Eneo Bitri, az ETO albán hátvédje egy remek ollózás után egyenlítette ki az ETO hátrányát. A mozdulatát minden televíziós sport csatornán szívesen ismételgetnék az összefoglalókban.

„Ez volt az első ilyen gólom, nagyon boldog vagyok, ráadásul a győrieknél is ez volt az első gólom. Remélem, tovább tudom folytatni még. Az első félidőt követően mentálisan változtatni tudtunk, és az intenzitáson is tudtunk javítani. Ez egy nagyon fontos győzelem volt, hiszen egy közvetlen riválissal játszottunk” – mondta az M4 Sportnak találkozón látványos gólt szerző Eneo Bitri. A légiós azt is elárulta, a szünetben egymást biztatták, mert sok volt a lehajtott fej az öltözőben.

Érdekesség, hogy 4586 nap elteltével találkozott újra egymással a két csapat az élvonalban. Ezt megelőzően 2012. március 31-én Djordje Kamber és Nikola Trajkovic 2–0-ra is a győriek győztek a ZTE Arénában.

Vasárnap a Ferencvárost fogadja az ETO. A zöld-fehérek csatáját az NB I-ben ilyen pályaválasztással legutóbb 2014. augusztus 17-én láthatták a szurkolók. Akkor a Fradi nyert 1-0-ra. Az ETO hívei bíznak abban, most esetleg fordított eredmény születik.

Percről percre

25. perc: Kiss hozta fel a labdát, a tizenhatos előterében a keresztbe mozgó Corizet-hoz játszott, aki 12 méterről, kissé balról, laposan a jobb alsóba lőtt. 1–0.

72. perc: Benbouali tett vissza a bal oldalról egy hosszúnak tűnő labdát, Bitri levette 8 méterre kaputól, majd mivel határozatlanul akarta onnan elfejelni Ipalibo, egyszerűen, de nagyszerűen beollózta a jobb alsó sarokba. 1–1.

ETO - kulcsfontosságú cserék

82. perc: Diarra a jobb oldalról gurított középre, Bumba két védő között találta el a labdát, és 6 méterről a bal alsóba perdített. 1–2.

Az első negyedóra végén a zalaegerszegiek kapufás lövéssel veszélyeztettek, a következő támadásból pedig a győriek előtt adódott gólszerzési lehetőség.

A szünet után aktívabban futballozott a vendégcsapat, és nyolc perc elteltével nagy helyzetben akár egyenlíthetett is volna, de Stefulj közeli lövését védte a hazai kapus. Az első cserék a játékrész felénél következtek, majd az ETO egyenlített, egy beadás után Bitri ollózva vette be a zalaiak kapuját. Újabb hazai cserék után Bumba már a vezetést is megszerezte a vendégeknek egy jobb oldali beadás után.

Az ETO vesztett helyzetből fordított és nyert, ezzel öt forduló óta veretlen.

Márton Gábor: – Az első félidőben jól játszottunk, kapufát is rúgtunk, nem is nagyon volt lehetősége az ellenfélnek. A másodikban elbizonytalanodtunk, az okát nem tudom. Nehéz helyzetben vagyunk, de voltunk már ilyenben. Amikor gólt kapunk, azt mindig rosszul viselem, ráadásul az első győri találatnál bátrabb odalépéssel simán el lehetett volna rúgni, a labdát, de most ilyen rossz passzban vagyunk.

Borbély Balázs: – Két különböző félidőt láthattunk. Az elsőt a hazai csapat uralta, kellő agresszivitással játszottak, mi pedig lassan, kényelmesen futballoztunk. A szünetben próbáltuk ezt megbeszélni, a második játékrész már másképp nézett ki, sokat javultunk, volt is két helyzetünk. A kulcsfontosságú gólt a három cserénk hozta meg, akik lendületet és kreativitást hoztak játékunkba.