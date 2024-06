Az NB II-es Gyirmót FC Győr már két új labdarúgót szerződtetett az új idényre - tudatja a klub honlapja.

Katona Máté

Kettő plusz egy éves megállapodást kötött Katona Mátéval. A soproni születésű labdarúgó az U-15-ös korosztálytól a Sándor Károly Labdarúgó Akadémián nevelkedett. A védelem jobb oldalán és a középpályán is bevethető játékos később az MTK színeiben is mutatkozott be az OTP Bank Ligában 2016-ban. 2021 nyarán Máté a Ferencvároshoz igazolt, ahonnan kölcsönbe került a Soroksárhoz. A 2020–2021-es idényben húsz mérkőzésen két gólig és egy gólpasszig jutott a Soroksár színeiben a másodosztályban. Az ezt követő idényben Katona a labdarúgó NB I második helyén végző Kecskemétben játszott kölcsönben, innen került vissza Soroksárra. A 27 éves játékos eddig 95 mérkőzésen lépett pályára a másodosztályban és 68-szor szerepelt az első osztályban. Az élvonalbeli rutinnal is rendelkező labdarúgó az előző évet a Soroksár SC csapatánál töltötte, ahol meghatározó tagja volt csapatának, hiszen 22 mérkőzésen kezdőként, valamint 2 alkalommal csereként lépett pályára.

Miknyóczki Ádám

Miknyóczki Ádám személyében 21 éves, de már az MTK Budapest színeiben az élvonalban is több alkalommal pályára lépő támadóval kötöttek kettő plusz egy éves szerződést. A Sándor Károly Labdarúgó Akadémián nevelkedett labdarúgó az előző félévben a másodosztályú PMFC csapatában szerepelt kölcsönben.