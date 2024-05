SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR 3–2 (2–0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 871 néző. Vezette: Jakab.

Szeged: Molnár-Farkas T. – Könczey, Horváth M., Tóth B., Gera – Gajdos (Borvető, 76.), Magyar Zs. (Haris, 64.) – Papp Á. (Palincsár, 90+2.), Márkvárt, Óvári (Földi, 64.) – Klausz M. (Bíró B., 64.). Megbízott edző: Kapic Bekim

Mosonmagyaróvár: Slakta – Radics M., Czingráber, Deák I. (Bekker, a szünetben), Horváth K. – Végső, Kapornai (Simita, a szünetben) – Szabó B. (Papp L., 83.), Illés D. (Máris, 75.), Csóka – Szendeff (Tullner, a szünetben). Vezetőedző: Nagy Ádám

Gólszerző: Magyar Zs. (4., 11-esből), Klausz M. (35.), Gajdos (72.), ill. Radics (59.), Szabó B. (63., 11-esből).

4. perc: Óvárit rúgta meg egy védő, 11-es! Magyar Zs. jobbal a bal alsó sarokba lőtte a labdát a büntetőből, 1–0.

35. perc: Papp Á. balról középre adott, Deák rosszul találta el a labdát, amely a hosszún érkező Klausz elé került ő pedig jobbal közelről a jobb sarokba lőtt, 2–0.

49. perc: Csóka lövését blokkolta egy védő, a szöglet után Illés D. lőtte telibe a felső kapufát.

63. perc: Kezezés miatt megítélt büntetőből Szabó B. biztosan értékesítette a büntetőt, ballal a jobb alsó sarokba lőtt, 2–2.

73. perc: Lövés után a labda kipattant a kapusról, a védők nem tudtak felszabadítani, Gajdos pedig közelről a hálóba lőtt, 3–2

Germán Tamás: – Az első félidőben igen jó teljesítményt nyújtottunk, a heti felkészülés ennek szellemében zajlott és a felszabadult játék is látszott. A második félidőben nem úgy jöttünk ki az öltözőből, ahogy kellett volna, végül tudtunk váltani, és megmutattuk, hogy mi vagyunk a jobb csapat, és nem véletlenül állunk a tabella negyedik helyén.

Nagy Ádám: – Két ellentétes félidőt láthattunk: az első enervált, lassú volt bármelyik részét is néztem a futballunknak. Már az elején hátrányba kerültünk, így muszáj volt változtatni személyekben és felfogásban is, miközben kifejeztem a nemtetszésemet a szünetben. Ez látszott is a második félidőben, hamar visszajöttünk a meccsbe, sőt akár előnybe is kerülhettünk volna. Azt nem mondom, hogy a győzelemre rászolgáltunk volna, viszont sokkal volt több ebben a mérkőzésben főleg a szünet utáni játékunk alapján.

