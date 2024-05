Fél Győr Ajkára készül vasárnap. Némi túlzás nyilván van ebben a megállapításban, de tény, ilyen felfokozott érdeklődés már régen volt az ETO labdarúgócsapatának vendégjátéka iránt. Nem csoda, hiszen sok ezren szeretnének szemtanúi lenni a nagy pillanatnak, amikor a zöld-fehér csapat kiharcolja az NB I-be jutást és kilenc év után visszatér az első osztályba. Mert bíznak benne, hogy kiharcolja, az ETO nem engedi ki markából az utolsó esélyt: egy pont is elég lenne a második hely megszerzéséhez.

Nehéz és viszontagságos bajnokság ér véget a hétvégén, amelyben sokáig simának látszott az ETO útja. Nemcsak feljutásról, hanem a bajnoki címről is lehetett álmodozni, hiszen a csapat sorra aratta a győzelmeit, vezette is a táblázatot, mígnem a tavaly őszi, Vasas elleni mérkőzésen megtört valami. A nulla-hatot követően nem igazán sikerült talpra állni, a kósza hírek szerint az edző, Antonio Munoz túl közel került a játékosokhoz, és megette a csapat. A látható jelekből ítélve a téli felkészülés sem sikerült jól, és ennek következményeit napjainkig is nyögik.

A spanyol tréner helyére aztán érkezett Kuznyecov Szergej, aki a játékosok teljesítményével együtt csalódást okozott. Nyolc meccs, négy győzelem, négy vereség volt a mérlege, majd a legutóbbi két fiaskó után menesztette őt az ETO tulajdonosa, a helyére a DAC 1904 pályaedzőjét, Borbély Balázst nevezte ki. Bár nyugtával dicsérjük a napot, úgy tűnik, ez a húzás bevált. Az egykori remek futballista irányításával eddig négyből négyet nyert a zöld-fehér legénység, közte a Vasas elleni csúcsrangadót, ezzel megteremtette a lehetőséget önmaga számára, hogy Ajkán a feljutást ünnepelhesse.

Akkor pedig Borbély Balázs kiérdemli a Győrött nagy tiszteletnek örvendő Mágus II nevet.